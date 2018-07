Luz Rojas califica de “política" su destitución y anuncia acciones legales

COCHABAMBA

La exintendenta municipal Luz Rojas lamentó hoy que la Alcaldía de Cercado haya asumido la determinación de destituirla definitivamente de su cargo y adelantó que asumirá acciones porque su despido es ilegal y político.

“Es algo injusto e ilógico, que primera vez en la historia se destituya a una mujer por ocupar un cargo que siempre lo ocuparon los varones y por trabajar. Estos tres años y un mes de mi vida me he dedicado a trabajar. Me sentiría mal si me despidieran por corrupta, floja o desleal pero como ese no es el caso, me siento tranquila”, manifestó.

La exfuncionaria dijo que recibió con sorpresa la noticia de su alejamiento la tarde de ayer.

“Yo sé que es un tema político y la población lo sabe. Es ilógico y triste que se despida a una mujer que solo se dedicó a trabajar (…) Se me hizo una notificación en la mañana con una sanción de 24 días, que hasta no entiendo a qué se debe, y en la tarde me entero de mi despido”, acotó.

Rojas remarcó que su despido es “ilegal” y acusó a la dirigente de los comerciantes Enriqueta Imaca de estar detrás de su salida.

Respecto a los juicios que tiene, la exfuncionaria dijo que estos procesos no tienen fundamentos y son inventados.

La destitución de Rojas se produjo a pocos días de vencer el plazo de la Contraloría General del Estado para que la Alcaldía entregue los documentos que presentó la exfuncionaria para asumir el cargo.

Actualmente Leyes tiene un proceso legal por la presunta designación irregular de Luz Rojas, a quien se la acusa de falsificar titulos profesionales.