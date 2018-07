Vecinos apelan a letreros para que la gente levante desechos de mascotas

“El parque no es baño”, “Si él no puede, hazlo tú” y “Cuida mi vida, no me hagas daño”, son las frases de los letreros colgados por los vecinos en los árboles del parque Fidel Anze, ante la molestia porque las personas que sacan a pasear a sus mascotas no recogen sus deposiciones.

En un recorrido por este lugar se constató la presencia de canes acompañados de sus dueños, pero muchos sin la correa respectiva. La molestia de los vecinos surge a razón que las personas utilizan como “baño para sus mascotas” el parque Fidel Anze.

El jefe de Administración de Parques Recreacionales de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), Mauricio Achacollo, atribuyó este problema al incremento de la mancha urbana alrededor del parque y por ende el aumento de mascotas.

“Cada vez hay más condominios en el lugar, la población se está incrementando. La gente debe hacerse responsable por sus mascotas, ya que los sacan desde muy temprano y dejan que hagan sus necesidades”, dijo.

Los vecinos del lugar pidieron a las personas que sacan a pasear a sus perros salir con una bolsa para recoger sus excrementos.

Mauricio Achacollo expresó que el personal asignado a este parque no sobrepasa las tres personas cada semana y dijo que hacerse responsables de los desechos de las mascotas es muy complicado por la dimensión del Fidel Anze.

“Hay personas que están encargadas del mantenimiento de las áreas verdes, pero las deposiciones se cubren muchas veces con la maleza y la limpieza que hace el personal es principalmente de la basura generada en el parque. Además, también se hace el riego y el personal no detecta los desechos de las mascotas”, añadió el funcionario.

Asimismo, destacó la iniciativa de los vecinos al implementar este tipo de señalización para concientizar a la población. Dijo que realizarán la misma labor en otros parques donde se tiene el mismo problema.

“No sólo con pagar impuestos están libres de hacer la limpieza de sus mascotas, tienen que tener conciencia con las demás personas”, señaló Achacollo.

Otros parques

De igual manera, el jefe de Administración de Parques Recreacionales de Emavra, Mauricio Achacollo, manifestó que la empresa se hace cargo del mantenimiento de parques abiertos y cerrados, donde todos los días se intenta combatir con este problema.

Entre los parques cerrados más conflictivos que administra Emavra se encuentran el Vial y el Bicentenario. “Hasta hace poco no se podía ingresar a los parques con las mascotas, pero debido a la poca afluencia de gente decidimos permitir su ingreso, pero con la recomendación de que vayan con sus cadenas y los dueños se hagan cargo de sus desechos”, informó.

También, recalcó que los parques abiertos que tienen este tipo de problema son el Trigo Andia, Arquitecto, Demetrio Canelas, Lincoln y Excombatientes.

Salud

Los vecinos del parque Fidel Anze, al norte de la ciudad, indicaron que el excremento de los canes puede ser perjudicial para la salud,por lo que piden conciencia.