La exintendenta Luz Rojas desaloja su oficina con ayuda de comerciantes

COCHABAMBA |

La exintendenta municipal de Cochabamba, Luz Rojas acudió hoy a su oficina acompañada de un grupo de comerciantes y un notario a recoger sus pertenencias, luego de su destitución.

“Ser intendenta es un trabajo muy duro. He entregado mi vida y tiempo por eso me voy satisfecha. Agradecer a Dios y la gente por la oportunidad y el apoyo (…) La salida de la intendenta es político. Yo he desafiado a los concejales que andan calientan asientos", indicó la exfuncionaria..

Rojas sacó un montón de peluches y otros artículos personales de dependencias municipales a una camioneta.

01-luz-peluches.jpg Comerciantes ayudan a la intendenta con sus peluches. Gabriel Pimienta

"Lo que ven son agradecimientos y reconocimientos al trabajo que realice estos tres años. Me llevó los regalos que dieron con cariño muchas personas porque al intendente interino no le va a quedar bien tener peluches, flores o chocolates", expresó.

Entre sus pertenencias, la exautoridad detalló que posee reconocimientos de la Policía, Fuerzas Armadas y otras instituciones.

La exautoridad adelantó que en próximas horas presentarán un amparo constitucional para restituida en el cargo y remarcó que su relación con los comerciantes es óptima.

"El comerciantado no le tenía miedo a la intendenta, tenía respeto. Como mujer mi siento orgullosa de haber logrado eso con esfuerzo y trabajo", agregó.

La exintendenta ratificó que su alejamiento fu ilegal y mencionó que las denuncias en su contra carecen de pruebas.

"Me voy satisfecha porque desde que ingresamos se cortó el consumo de bebidas alcohólicas a menores edad, no hubo fiestas matiné, los locales aprendieron a respetar el horario y el sueño de los que no festejan. Hemos ordenado las calles y devuelto la dignidad a los comerciantes", complementó.