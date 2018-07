Protestas por alcaldía de Quillacollo se trasladan a Sucre

El conflicto por la silla edil llegó ayer a Sucre, donde está la sede del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde se trasladaron simpatizantes y detractores del alcalde suspendido, Eduardo Mérida.

Los dos sectores, uno a favor de Mérida y otro del alcalde suplente, Zacarías Jayta, estuvieron a punto de enfrentarse afuera del TCP, pero fueron separados por la Policía.

El alcalde Eduardo Mérida se declaró en huelga de hambre y anunció que permanecerá en el TCP hasta que se atienda el recurso de queja para que se cumpla la resolución de amparo que dispone su restitución en el cargo. Y lamentó que el Tribunal aún no haya sorteado el magistrado que resolverá el proceso.

“Nos hemos trasladado al TCP porque no puede mirarnos de palco, es una ciudad tan importante y está en vísperas Urkupiña y miran el Alcalde impostor bien controlado y protegido por policías”, dijo.

Siguió: “Le decimos al TCP que defina de una vez por todas si está con la dictadura o está con la democracia. Dos alcaldes, una adentro y otro acá”.

Mérida denunció que la autoridad suplente “mandó vándalos en buses del hospital, acaban de llegar vándalos en camionetas de la Alcaldía para golpearnos. No importa si el TCP no decide nos vamos a quedar, me declaró en huelga de hambre, porque no podemos permitir que los vocales nos miren de palco”.

En Quillacollo, Zacarías Jayta supervisó ayer la limpieza del río Rocha y anunció una campaña de limpieza el fin de semana con miras a la festividad de la Virgen de Urkupiña, el 14,15 y 16 de agosto.

Negó que haya usado vehículos del municipio para movilizar a sus simpatizantes a Sucre para que se opongan al recurso de queja que presentó Mérida.

Dijo que hoy publicará la convocatoria de 50 proyectos y que si el TCP restituye a Mérida “no se aferrará al cargo”. Dijo “Yo no estoy para instalar despachos al Cercado o victimizarse, yo soy una persona respetuosa y hasta donde la ley me conceda ejercer como alcalde lo voy hacer, yo no tengo porque aferrarme al cargo como Mérida”.