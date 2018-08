Julieta Montaño espera operación y Oficina Jurídica continúa su lucha

La abogada y directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, enfrenta una batalla contra el cáncer y se someterá a una cirugía en España, donde viajó ante la falta de los equipos que necesitaba en Bolivia para su curación, informó la también activista.

En Cochabamba, la Oficina Jurídica para la Mujer que ella dirige desde hace más de 30 años continúa su trabajo en favor de los derechos y está en permanente contacto con ella a pesar de la distancia.

Montaño viajó a España pare recibir un tratamiento adecuado. “Cuando me hicieron en Bolivia la primera tomografía dijeron que la metástasis era en el hígado, pero el oncólogo recomendó que en vez de hacer intervenciones a la deriva era mejor que se tenga una muestra completa de todo el cuerpo para saber qué partes más estaban afectadas (...) Lamentablemente, constatamos que en Bolivia no existen esas posibilidades”, dijo Julieta a través de un contacto con Los Tiempos.

Ante la complicación de realizar el estudio requerido viajó a España y ahora vive con su hija.

Finalmente, el estudio identificó cuatro pequeños tumores en el hígado que deben ser extraídos, para ello Montaño espera la confirmación del día en el que se realizará la cirugía. Asegura que lo más difícil no fue el diagnóstico recibido, sino dar cuenta de las escasas oportunidades de tratamiento que tienen las personas con cáncer en Bolivia.

“Yo creo que el diagnóstico no es lo grave, porque eso puede pasar en cualquier momento, pero lo doloroso es que uno tenga que salir del país, cuando deberíamos tener las condiciones, no se ha hecho un adecuado uso de recursos: lo que es básico, no lo tenemos”, comentó con tristeza.

Dijo que no aguantó las lágrimas cuando evidenció que un hospital de España disponía de seis equipos para el estudio que requería, mientras que en el país no existen. Por el momento, Montaño está estable y expectante para volver a la “lucha por la equidad” en Bolivia.

Oficina Jurídica

La Oficina Jurídica de la Mujer fundada por Julieta Montaño continúa funcionando a manos de la directora interina Jinky Irusta. El personal de la oficina siente la ausencia de la fundadora.

“La oficina sigue viva bajo los principios y lineamiento que ella nos ha dado y que han logrado visibilizar la problemática de la desigualdad de género”, apuntó Irusta. Por su parte, la coordinadora de la oficina, Cecilia Cossío dijo: “Cada año se reciben más casos que atendemos con un equipo multidisciplinario y con los lineamientos que dejó Julieta en toda su trayectoria”.Montaño recibió en 2015 el premio Mujer Coraje, en Estados Unidos.

En España constató que un hospital tenía seis de los equipos que necesitaba; en Bolivia no hay ni uno.

JULIETA AGRADECE ATENCIÓN MÉDICA

La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, manifestó que recibió la atención adecuada para el tratamiento de cáncer en Bolivia, pero no existían los equipos que se necesitaban.

“Agradezco la atención a los doctores Luis Muñoz, encargado del pre y posoperatorio; a Sidney Rojas por la operación y al doctor Edmundo Lazo por una precisa y oportuna detección”, comentó. Los tres profesionales realizaron la extracción de la parte afectada del colón por cáncer que se le diagnóstico previamente.

Luego de esta operación quedó libre de riesgo. Sin embargo, surgió la consecuencia metástasis en el hígado, donde se le identificaron cuatro pequeños tumores. Al requerir un estudio que precise si otras partes habían sido afectadas, Montaño viajó a España, donde se encuentra en tratamiento.