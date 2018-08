Colcapirhua se prepara para la época de lluvia

Después de dos años de trabajo, el gobernador Iván Canelas entregó la ampliación y acondicionamiento hidráulico del río Rocha, desde el puente Quenamari hasta Chijllawiri, en un tramo de alrededor de 4,3 kilómetros de ese afluente que corresponde al municipio de Colcapirhua. El ancho del afluente en este sector que antes era de 8 a 12 metros (m) con agua retenida, hoy es de 32 m con taludes de 5 m y obras de gaviones, que permiten ahora una notable fluidez del agua en el lecho del río. Toda la obra demandó una inversión de 13 millones de bolivianos, informó la Gobernación en un boletín.

“Ahora la producción no se nos va a perder, no vamos a tener hectáreas afectadas, nuestros hermanos van a estar tranquilos porque sus casas ya no se van a inundar. Estos trabajos generalmente no se ven, pero son muy importantes”, destacó Canelas.

Tras recorrer por las orillas del Rocha, junto al alcalde de Colcapirhua, Mario Severich, y los vecinos, para evidenciar los trabajos, el Gobernador afirmó que ésta es otra acción orientada en la descontaminación del río Rocha, labor que se intensificó en los últimos años.

Más plantas

En esa línea, remarcó que la Gobernación con apoyo de la Cooperación Francesa proyecta la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, una de ellas en la jurisdicción de Colcapirhua.

“Vamos a construir cuatro, pero a Colcapirhua le corresponde una. Esta agua que viene contaminada, con esas plantas, las tenemos que utilizar para riego”, comentó al ratificar su compromiso de “trabajar a favor de todos los habitantes de la Llajta”, dijo.