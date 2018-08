Harán ajustes a planta de agua en Albarrancho para salvar proyecto

Ante el riesgo de perder el financiamiento de 101 millones de bolivianos para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Albarrancho, la Alcaldía, la Gobernación y Emagua del Ministerio de Medio Ambiente les propusieron a los pobladores de la zona hacer ajustes al diseño durante la ejecución.

La propuesta se presentó en un diálogo que se instaló ayer entre las instituciones y pobladores en la Estación Policial del Sur, después de que los vecinos aceptaron hacer una pausa en sus medidas de presión y de dos jornadas de enfrentamiento con la Policía en las que tomaron temporalmente la planta.

El representante de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), Francisco Vera, explicó que el proyecto puede ser “mejorado” hasta en un 15 por ciento.

“Cambiar todo el proyecto con la implementación de más tecnología es volver a foja cero, y tendría que iniciar todo de nuevo y perder el financiamiento”, explicó.

Según la explicación de los ingenieros, con la implementación de reactores anaeróbicos se logrará disminuir el grado de contaminación y reducir los malos olores.

La empresa contratada por la Alcaldía para que realice la supervisión, Somera, se comprometió a revisar el proyecto y realizar las mejoras en 10 días, hasta el 13 de agosto.

Vera explicó además que el estudio TESA fue revisado reiteradamente en varias instancias involucradas en el tema, entre ellas la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria (ABIS).

La revisión realizada por ABIS expresa que cualquier mejora puede ejecutarse durante la construcción de acuerdo a normas y reglamentos.

Por otro lado, el responsable de la Secretaría de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, informó que la licencia ambiental para la planta aprobada por Soledad Delgadillo venció, por lo que tuvo que aprobar una nueva licencia.

“Esta licencia es sólo para la planta de tratamiento, no para la comunidad, esta licencia no quiere decir que la comunidad no esté contaminada”, explicó Muñoz.

Por su parte, la Coordinadora de Medio Ambiente y Salud - Vecinal Agrario sector Albarrancho (Comas-VA), solicitó a las autoridades se les proporcione copias de los estudios científicos, licencias y contratos del proyecto además del Documento Base de Contratación (DBC).

“Lo que nosotros queremos es que se haga el trabajo de supervisión, se garantice que el agua sirva para el riego y se elimine la contaminación”, manifestó Emilio Medrano, representante de la coordinadora.

“Nuestros hijos constantemente sufren de infecciones estomacales, alergias respiratorias. En la madrugada y al anochecer ya no se puede salir de los cuartos porque el mal olor se intensifica”, contó otro dirigente.

DECLARACIONES "Me duele mucho la actitud de los dirigentes. Nosotros estamos dispuestos a buscar soluciones y eso no entiende". Karen Suárez. Alcaldesa suplente "Estamos cansados de vivir en esta situación, soportando los malos olores y con la enfermedad de nuestros hijos". Emilio Medrano. Representante de Comas-VA "Estamos trabajando para que se garantice el alcantarillado, sobre todo para el polígono B y C, el presupuesto está siendo analizado". Joaquín Antezana. Gerente de Semapa

PIDEN PLAN DE MITIGACIÓN COMO EN K’ARA K’ARA

Aunque dos de los tres puntos se resolvieron en la mesa de diálogo que se instaló ayer entre los vecinos, la Alcaldía, la Gobernación, Emagua del Ministerio de Medio Ambiente y Semapa, se declaró un cuarto intermedio para atender un plan de mitigación.

Los dirigentes lograron que se atiendan dos de sus tres demandas: una explicación del proyecto y dejar sin efecto los procesos contra dirigentes. Sin embargo, la mancomunidad sigue en estado de emergencia hasta que se firme el convenio.

El diálogo se declaró en cuarto intermedio hasta hoy a las 15:00 en Obras Públicas y quedó como único punto a tratar el “resarcimiento de daños al medio ambiente”.

“Como mancomunidades afectadas, queremos que se nos dé un plan de contingencia, como en K’ara K’ara (donde está el botadero)”, explicó el dirigente de Comas-VA, Emilio Medrano.

Alcaldesa

El diálogo estuvo a punto de romperse hasta que la alcaldesa suplente, Karen Suárez, exaltada y entre lágrimas, explicó a los dirigentes que necesitan tiempo para buscar recursos.

“Estamos aquí para buscar soluciones, tenemos que buscar recursos, existe un POA y para sacar un presupuesto debemos hacer un reformulado”, manifestó. Siguió: “Entendemos que el Distrito 9 necesita contar con servicios básicos, sabemos que tenemos mucho por que trabajar”.

Las autoridades estiman que se puede disponer de un 10 por ciento del presupuesto para financiar las mejoras del proyecto.