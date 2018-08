Sólo dos médicos auditan 200 casos de negligencia

“Han pasado cuatro meses y 15 días, pero tengo fe que mi esposo se va a volver a parar (…) No come, no mira, no escucha. Es mi compañero de 30 años”, dijo entre lágrimas la esposa de una víctima de presunta negligencia médica, Willma Torres.

La mujer de 50 años contó la historia de su esposo Richard Armando, quien sufre hipoxia cerebral desde el 26 de abril. Ingresó a la clínica Los Ángeles donde debían realizarle una cirugía para extraerle un tumor.

“Entramos caminando con mi esposo el 2 de marzo. El 7 debían realizarle la cirugía y desde entonces no puedo verlo, sentir sus manos, nada (…) Tengo deudas bancarias, porque tuve que pagar 70 mil bolivianos”, contó Torres.

Siguió: “El director del hospital me dijo que ellos sólo habían alquilado el quirófano por 7 mil bolivianos, pero resulta que la cuenta la pagué en la clínica. Pido justicia para que se sancione a ese médico”.

Torres hizo la denuncia ante el Servicio Departamental de Salud (Sedes), que interceptó, en abril, el historial médico. “Más bien, porque en esa clínica cambian y falsifican firmas”, agregó.

Otra víctima, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que entró a la clínica con el fin de realizarse una abdominoplastía y una liposucción. Para ello, firmó un documento, pero cuando despertó tenía implantes mamarios y de glúteos, luego le presentaron un documento falso.

La víctima asegura que recibió amenazas de la clínica para evitar su denuncia. Pero aun así la situación siguió con otro hombre, Simón Jaldín, quien luego de un año y cuatro meses de padecer por cirugías mal hechas y presuntos diagnósticos falsos de cáncer, falleció.

El director de la clínica, Luis Canedo, no contestó a su teléfono, pese a la insistencia de este medio de comunicación que intentó contactarlo.

Se estima que en la Fiscalía hay unas 200 denuncias por presunta negligencia médica. Sin embargo, sólo hay dos auditores que realizan las auditorías externas. Ante esta situación, la Brigada Parlamentaria pidió al Ministro de Salud aumentar el personal y anunció que retomará la ley contra la negligencia.

DATOS

La incorporación de más médicos auditores. La presidenta de la Brigada Parlamentaria, Carola Arraya, dijo que solicitó al Ministerio de Salud la creación de más comisiones para realizar auditorías médicas externas.

Ley para sancionar la negligencia médica. La Brigada también insta al Ministerio a elaborar un proyecto de ley para sancionar a médicos que cometen negligencia médica. Dieron un plazo para atender estas exigencias, caso contrario acudirán a La Paz con las víctimas a hacer las demandas correspondientes.

UN INFORME RECOMIENDA LA CLAUSURA DE LA TERAPIA

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) emitió un informe legal CITE: SEDES/AL/Nº240/2018, que señala que se debe clausurar el servicio de terapia intensiva de la clínica Los Ángeles. La comisión de Desarrollo Humano de la Brigada Parlamentaria indicó que hará un seguimiento.

“No contaría con el plantel médico de terapistas intensivos para cubrir las 24 horas, por lo que dicho servicio debe ser clausurado de inmediato”, indica el informe.

Asimismo, señala: “Prohibición a la clínica, la actividad de médicos sin los perfiles adecuados en áreas críticas de la institución”.

Ante estos hechos, la Asociación de Cirujanos emitió un comunicado en el que presentan la lista de médicos acreditados para esta práctica. A su vez, el Colegio de Médicos instó a los pacientes a que se cercioren que acuden ante un profesional médico.