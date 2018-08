Trece feminicidios este año dejaron huérfanos a 23 niños

El pasado 2 de julio, la vida de los tres hijos Gabriela Z. (32) y Adrián C. (38) cambió drásticamente. Su madre había muerto y su padre fue enviado a la cárcel acusado de feminicidio. En lo que va del año, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ha atendido 13 casos de feminicidio en el departamento, pero desconoce el número de niños que han quedado huérfanos de madre y con su padre en la cárcel a causa de este delito.

Las Defensoría de la Niñez de los municipios tampoco tienen un dato preciso, y no hacen seguimiento constante e integral a los menores de edad que han pasado por este trauma. El colectivo Mujeres de Fuego ha cuantificado que en el departamento hay al menos 23 menores de edad que han quedado huérfanos por casos de feminicidios.

Los hijos de Gabriela son parte de esta cifra. El 2 de julio, su madre murió luego de abordar un taxi con su esposo en la zona sur de Cercado rumbo hacia su domicilio en Quillacollo. Ella murió en ese trayecto por asfixia. Ahora, la hermana de Gabriela, Norma (35), que tiene tres hijos, se hace cargo de sus sobrinos.

Ella contó que desde que ocurrió el hecho sus sobrinos sólo han asistido a una terapia en la Defensoría de Vinto. “Hay mucha gente, no hay privacidad, no se sienten bien ahí y me han pedido no ir. En la escuela me han dicho que contrate un psicólogo privado. En eso estoy”, dijo.

Explicó que sus sobrinas de 13 y 12 años no quieren saber nada de su padre ni quieren ir a verlo a la cárcel; en cambio, el hijo de 7 años de su hermana presenta ansiedad. “Me pregunta qué vamos a hacer, se preocupa por el dinero. En su escuela me han hecho llamar. Pero las niñas están bien, no les hemos contado lo que ha pasado, pero han visto en la tele y se imaginan lo que ha sucedido, por ello rechazan a su padre”, contó. Ahora toda la familia de la madre colabora para hacerse cargo de los niños.

Otro caso

En cambio, Maeva Quispe Ortiz (19), que fue asesinada por su pareja Félix Sejas Hinojosa (34), el 18 de junio, dejó tres niños huérfanos que se quedaron a cargo de los abuelos maternos. En este caso, ninguno de los niños ha recibido apoyo psicológico de la Defensoría de la Niñez de Cercado, indicó el padre de Maeva, Jaime Quispe. En un principio, le dijeron que le darían terapia inclusive a él, porque quedó muy afectado por la muerte de su hija.

El abuelo (50) ahora debe asumir el rol de padre de sus nietos y apoyarlos a superar el trauma. Quispe contó que su nieta de un año y medio es la que quedó más afectada, porque al parecer ella presenció el asesinato de su madre. “Se pellizca su carita, cuando hablamos fuerte se asusta, se esconde detrás del refrigerador, tiene miedo a los hombres con gorra blanca”, contó.

El director ejecutivo de Infante, Miguel Gonzales, indicó que estos niños deben recibir apoyo psicológico y tener el soporte social de la familia para superar el trauma y no desarrollar patologías.

Pero resaltó que los niños tienen mayor capacidad de reponerse con el apoyo de la familia o un apoyo terapéutico adecuado. “Tienen una enorme capacidad de resiliencia. Pese a estas situaciones, ellos logran sobreponerse. Necesitan obviamente un soporte social, su propia familia o sustituta, no importa, debe haber ese soporte social, acompañado con terapia especializada; de lo contrario, repercute de forma negativa”.

Explicó que cuando no hay apoyo psicológico los niños, éstos tienen poca capacidad de concentración, y el trauma repercute en sus relaciones personales, que pueden ser agresivas. En algunos casos, el proceso terapéutico debe ir acompañado por psiquiatras, “que deben nivelar sistemas de estrés, hay niños que necesitan ansiolíticos”.

La representante de Ni una Menos, María Julia Valdivia, indicó que las autoridades no le dan la importancia adecuada a este tema.

Detalló que sólo algunos niños tiene la suerte de quedarse con la familia ampliada; en otros casos, los familiares no quieren hacerse cargo y los menores de edad son enviados a hogares.

23 niños huérfanos

por casos de feminicidio. La cifra es del Colectivo de Mujeres de Fuego; la Felcv no tiene datos.

OPINIONES "El trauma es grave, porque tarde o temprano terminan sabiendo que su padre ha matado a su madre. Por eso, estos niños tienen que hacer terapia para que superen el trauma. Muchos de ellos son testigos claves en los casos donde se ha matado a su madre”. Ángela Nogales Mujeres de Fuego "Es un trauma de por vida para estos niños. Muchos van a parar a hogares y una pequeña cantidad es aceptada por la familia ampliada. Es un tema que no se le da la importancia. Ellos son las verdaderas víctimas de feminicidio que pierden a la madre”. María Julia Valdivia Ni una Menos

ANÁLISIS

Historia familiar que se caracteriza por la violencia

Rodrigo Gazauhi/Especialista en DD.HH.

La orfandad provocada por los casos de feminicidio muestra lo que pareciera ser el final de una historia familiar caracterizada por la violencia. Sin embargo, es el inicio de una nueva historia caracterizada por el abandono, pues muchas veces estos niños son institucionalizados o dejados a su suerte sin una adecuada reinserción a la familia extendida.

Éste es un fenómeno que devela una incapacidad del Estado para cumplir con su obligación legal y moral de proveer condiciones de bienestar para la niñez. Sin embargo, ¿cómo puede hacerlo si ni siquiera tenemos un dato estadístico que muestre la cantidad de casos presentados?

Éste es un factor de invisibilización crítico que debe ser atendido con un diagnóstico de la problemática y la consecuente generación de programas de apoyo social y psicológico, ya que a la fecha estos niños muchas veces están junto a los padres feminicidas o se encuentran en familias que no están en condiciones de darles el apoyo profesional que necesitan.

De 6 mujeres asesinadas en el valle bajo, 4 tenían hijos

Laura manzaneda

Los Tiempos

En los 16 municipios del valle alto se registraron seis feminicidios en lo que va del año. Las víctimas tenían desde 14 a 60 años de edad. De las seis víctimas, cuatro tenían hijos, informó el viernes la directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de esa región, Nidia Gutiérrez.

Pero el número preciso de los menores de edad que quedaron huérfanos se desconoce, porque no se clasifica como se hace con los casos de feminicidios. Lo mismo ocurre en la dirección departamental de la Felcv, que no tiene el detalle.

“Cuando recibimos la denuncia, los familiares nos dan la cantidad de hijos, pero eso no clasificamos”, dijo Gutiérrez.

En cambio, el director departamental de la Felcv, Luis Choque, indicó que las Defensorías de la Niñez de cada municipio deben encargarse de brindar apoyo psicológico a los niños que han perdido a su madre.

El director del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cercado, Juan Carlos Sánchez, indicó que tenían el reporte de tres niños que habían perdido a su madre por casos de feminicidio en el municipio.

La representante de Ni una Menos, María Julia Valdivia, dijo que a las autoridades les falta enfocarse en estos niños y hacer seguimiento.

La representante de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, indicó que tratan de hacer seguimiento a los hijos de las víctimas.