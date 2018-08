Cae un árbol en la Av. Oquendo y advierten que hay 350 en riesgo

Un árbol de al menos cinco metros, aparentemente seco, se cayó anoche en la avenida Oquendo casi Sucre. La planta no resistió los fuertes vientos. El hecho generó preocupación por la falta de acciones para prevenir accidentes con los árboles que han cumplido su ciclo .

El ventarrón comenzó a las 18:30 y a los pocos minutos se reportó la caída de este árbol sobre la puerta de garaje de una vivienda. No se lamentaron heridos.

Han pasado seis meses desde que se talaron tres álamos para el Corso de Corsos y desde entonces no se volvió a hablar de las 350 plantas reportadas como secas. Biólogos dicen que no se está forestando, mientras se pierden más individuos.

La Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) informó, en febrero, sobre el hallazgo de 350 árboles que deben ser retirados en los distritos 10, 11 y 12. La promesa era reponer 500.

Pero, hasta la fecha, el Concejo Municipal señaló que no se conocen los informes de respaldo para el retiro.

“Se acerca la época de vientos y se debe velar por la seguridad de la población. No vaya a ser como el año pasado que en la plaza 14 de Septiembre se cayó un toborochi sobre una banca. Por suerte no había nadie sentado, sino hubiéramos tenido una desgracia y ese tipo de cosas se deben evitar”, manifestó el concejal Edwin Jiménez.

Por su parte, el responsable forestal de Emavra, Óscar Montaño, señaló que el retiro de los árboles requiere coordinación con el Concejo, vecinos, Dirección de Medio Ambiente y organizaciones. Por lo que aún no se está llevando a cabo la labor.

Agregó que hasta finales de este mes se tiene previsto el retiro de los árboles que se secaron en la plaza 14 de Septiembre, debido a los trabajos de revitalización.

“Tenemos que hacerlo antes de que empiece el viento. Hasta finales de este mes. Vamos a retomar la coordinación de este trabajo, porque es bastante delicado. Lo haremos paulatinamente”, manifestó Montaño.

No obstante, aún no se tiene la información respecto al resto de los árboles. Empero, biólogos consideran que hoy se ven las consecuencias de varios años en los que no se tomó en cuenta el mantenimiento de los árboles, pues en muchos casos se dejó que mueran por enfermedades y en otros, la misma población provocó que se sequen y nunca se dijo nada a nadie.

Por su parte, el biólogo Rodrigo Meruvia indicó que lo primero que se necesita para retirar o podar un árbol es un estudio de respaldo. Agregó que la encargada de esto es Emavra.

“Es importante que el retiro de un árbol o la poda se hagan con el respectivo criterio técnico”, señaló Meruvia.

El biólogo también recomienda que se haga un plan de preservación de aquellas especies icónicas o importantes de Cochabamba, como el molle o el jacarandá. Según el reporte, sólo durante las lluvias de febrero se cayeron 30 árboles secos o enfermos.

Obras matan árboles

Un aspecto que preocupa a los concejales es que muchos árboles se están viendo dañados por las obras en plazas y rotondas: 14 de Septiembre, Cala, Sucre y Quintanilla. Lo cual demuestra la falta de planificación en cuanto al arbolado en las obras, manifestó la concejala Rocío Molina.

350 Árboles secos se reportaron en los distritos 10, 11 y 12 de la ciudad. Estas plantas tienen tres causas de muerte: vejez, enfermedad y por el hombre.

REANUDARÁN REFACCIÓN EN SEPTIEMBRE

Luego de constantes quejas de los vecinos por el aspecto de la refacción en la plaza Sucre, el subalcalde de la comuna Adela Zamudio, Enrique Torrico, señaló que la primera fase del proyecto de mejoramiento y recuperación culminó. Mientras, la segunda iniciará en septiembre.

Torrico explicó que se aguarda que el Concejo Municipal apruebe el primer reformulado para comenzar la segunda fase.

Torrico se reunió la semana pasada con los dirigentes, para evaluar el proyecto y revisar los trabajos de la segunda fase, que se efectuarán en el lado norte y demandará Bs 1,4 milllones.

ULTIMAN REGLAMENTO PARA FORESTAR LA CIUDAD Y SANCIONAR PODAS ILEGALES

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Alcaldía entregó la pasada semana el Reglamento de la Ley del Arbolado. Se espera que hasta mediados de este mes pase al Concejo Municipal.

Una vez aprobado se realizará una de las primeras acciones que es la creación de la Unidad Forestal. Se designará personal y recursos. La principal función será la de hacer seguimiento a las actividades de Emavra y el cuidado de todos los árboles de la jurisdicción, manifestó el secretario de la repartición, Eduardo Galindo.

Asimismo, señaló que el reglamento buscó ser más enfático con las sanciones a quienes realicen talas y podas indiscriminadas. Agregó que también abarca más elementos de control, que antes no se tomaban en cuenta o se contemplaban.

A esto se suma que otra de las funciones de la Unidad Forestal será la de velar por la implementación del Plan Maestro de Forestación. Además, de la coordinación de acciones con Emavra en los casos de retiro de especies.

“Esta unidad va a comenzar a funcionar desde el próximo año. Sin embargo, tenemos que empezar a planificar el trabajo, proyectos y recursos en el POA que se aprobará los siguientes meses”, agregó Galindo.

Mientras, la concejala Rocío Molina pidió que las unidades del área se pongan a trabajar, puesto que la crisis municipal habría paralizado acciones.