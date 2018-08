"Pañuelazo internacional" llega a Cochabamba

COCHABAMBA |

Con pañuelos verdes y pancartas, varias mujeres se dieron cita en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba en respuesta a la convocatoria del "pañuelazo internacional", en apoyo al reclamo del movimiento feminista de Argentina, que hoy podría convertirse en el segundo país en legalizar el aborto, después de Uruguay.

El Senado argentino votará hoy por el proyecto para despenalizar por completo el aborto y convertirlo en una práctica legal, segura y gratuita.

"Nos sumamos a esta causa no solo porque las compañeras nos han convocado sino porque está problemática traspasa las fronteras. Estamos acá, también haciendo conocer la realidad de las mujeres bolivianas en nuestro país el aborto sigue siendo clandestino", explicó la activista Abigail Plaza.

Plaza explicó que generalmente mujeres de escasos recursos económicos recurren a lugares clandestinos para realizarse abortos que dejan secuelas en la salud y llegan a ocasionar la muerte.

"Uno de estos factores de esta problemática es que es un tema de salud pública y el Estado no se puede desentender", manifestó Plaza y aclaró que no son un movimiento proabortista.

"Queremos dar el debate porque no somos abortistas. Sabemos que el aborto ya está, no lo hemos generado nosotros ni lo estamos impulsando. El aborto es una realidad vigente y que existe. Lo que queremos es que no sea clandestino", enfatizó.

En contraparte, otro grupo de personas se situó también en la plaza principal de la ciudad para manifestar su rechazo a la legalización del aborto.

"Lo que a nosotros nos molesta es la injerencia de estas feministas que se llaman las autoconvocadas, que están viajando por Latinoamérica exigiendo el aborto legal", señaló la presidenta de la Fundación Vida y Salud y de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Vida y la Familia, Sonia Vera.

Las feministas "hablan de muertes maternas, pero nunca aclaran que esas muertas maternas que aquí en Bolivia no son por aborto clandestino", sentenció Vera.

"Lo que nosotros exigimos, al Gobierno, es que mejoren sus políticas de salud para el cuidado del binomio madre-niño" manifestó.

contraparte.jpg Personas de la Fundación Vida y Salud y de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Vida y la Familia. | Yvonne León

Según datos del Ministerio de Salud, el 13% de las muertes maternas en Bolivia son producto de un aborto mal practicado en clínicas clandestinas. Además, se estima que 200 mujeres se realizan este tipo de procedimientos en lugares ilegales con pésimas condiciones salubres cada día.