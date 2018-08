Gobernación dice a Tiquipaya que franja del Taquiña “es inaceptable”

La Gobernación considera que los márgenes del río Taquiña deberían haberse ensanchado después del aluvión del 6 de febrero, que cobró la vida de cinco personas y destruyó más de un centenar de viviendas. Por ello observó la Ley Municipal 62/2018, que mantiene la franja igual que antes del desastre.

“Con esta experiencia, todas las márgenes del río Taquiña deberían haberse ampliado, todas esas casas ya no deberían estar, pero aún hay construcciones dentro la franja de seguridad”, remarcó el director del Servicio Departamental de Cuencas (SDC), Enrique Soria, ayer.

El SDC, máxima instancia de control de cuencas, definió luego del peor desastre que soportó Tiquipaya, hace seis meses, acciones a corto, mediano y largo plazo en la cuenca Taquiña, donde nace el río, pero también en las 39 cuencas de la región metropolitana, 24 prioritarias.

La Gobernación comunicó a la Alcaldía que mantener la franja en 60, 40, 25 y 15 metros “es inaceptable”.

Aunque el Ejecutivo municipal propuso ensanchar el margen a 90, 60, 40 y 25, el Concejo Municipal aprobó una escala que no altera la franja pese a no contar con un estudio de la máxima crecida.

El director de SDC declaró: “Cuando la gente exige que las acciones de prevención (disipadores y encauzamiento) disminuyan el riesgo y que ya no haya ningún tipo de evento, la misma gente tendría que entender que debería darle el espacio necesario a las franjas de seguridad”. Siguió: “Pero como está el tema, no importa lo que se haga, el riesgo sigue”.

Expresó que cuando los vecinos le preguntan si después de las acciones van a poder “dormir tranquilos”, les dice que “no”. Dijo: “Eso significa que esas casas no deben haber. Si el municipio no va a dar garantías, va a tener riesgos”.

Disipadores

Lamentó que “la presión social haya hecho que el Concejo apruebe las franjas. La Gobernación observó y expresó su objeción a esta a esta ley”. Anunció que el 17 de agosto comenzarán a construir dos disipadores de 40 por 80 metros. “Se han determinado así, porque no tenemos a dónde expandirnos”, dijo.

Los disipadores demandan una inversión de 2,5 millones de bolivianos y no evitarán inundaciones ni deslizamientos, pero servirán como amortiguadores de la velocidad. En tanto, el 31 se firmará un convenio con la Alcaldía para un estudio para el manejo integrado y encauzamiento a partir de 2019 con un financiamiento de 7 millones de bolivianos, como una acción a mediano plazo.

Sobre las medidas de presión que asumieron los pobladores, declaró: “Te piden que hagas acciones, pero no quieren ceder. Hay un tema técnico: no importa cuántos trabajos puedas hacer, cuando existe un deslizamiento y una inundación”. Agregó: “Si tienes un espacio comprimido y encima la gente no entiende ese riesgo (…) y cree que es obligación manejar la cuenca en esa franja, es una incoherencia”.

Gestionan recursos entre 2018 y 2019 se prevé invertir Bs 9,5 millones en obras que reduzcan el riesgo de desastres en la cuenca Taquiña, en Tiquipaya.

DATOS

La limpieza de sedimentos. Entre las acciones a corto plazo que se realizan en el río Taquiña está la limpieza de sedimentos. Con el alud se depositaron mil m3.

Construirán dos disipadores en el río. El SDC comenzará a construir, el 17 de agosto, dos disipadores para reducir el impacto de desastres.

El próximo año harán un manejo integral. A mediano plazo, en 2019, se planea trabajar en el manejo integrado de la cuenca, una vez que la parte alta se estabilice.

LEY 482 LOS RÍOS Y OTROS BIENES PÚBLICOS

La Ley 482 de Gobierno Autónomos municipales, que derogó la 2028 de 1998, establece los espacios de dominio municipal. Son espacios de dominio municipal: dominio público, patrimonio institucional y municipales patrimoniales.

Son bienes de dominio público: calles, aceras y bosques declarados públicos, áreas protegidas, ríos hasta 25 metros a cada lado del borde de máxima crecida. Lo mismo se aplica para riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento. Por eso, en materia de torrenteras, ríos y otros, le corresponde al municipio asumir las acciones. La Gobernación concurre sólo para apoyar al municipio.