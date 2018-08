Apuntan a policías por cobros

Pobladores de la Subcentral Nueva Esperanza de Mizque, el sábado 11 de agosto, denunciaron que propietarios de vehículos indocumentados de ese municipio eran víctimas de amenazas y cobros ilegales por parte de policías, quienes les habrían advertido que si no cancelaban el monto determinado les decomisarían sus motorizados.

El cobro de 5 mil bolivianos a un propietario fue el motivo por el que los pobladores decidieron movilizarse. Además, realizaron una asamblea que se extendió hasta cerca de la medianoche.

“Si no me pagas 5 mil bolivianos te voy a volar la cabeza”, fue una de las amenazas que recibió uno de los pobladores de Mizque.

“Yo soy mizqueño mi capitán, de qué me estás haciendo eso. Yo no soy ladrón, no tengo más dinero”, fue lo le que dijo otro poblador al uniformado. Esto lo contó en la asamblea.

Un capitán y un suboficial fueron retenidos la noche del sábado por los pobladores. Se hizo presente el director regional del Valle Alto, Vladimir Pérez, para conciliar en el conflicto y llegar a un acuerdo.

El suboficial Durán admitió ante los pobladores haber realizado los cobros irregulares. “El dinero lo tiene en su poder el capitán Delgadillo”, manifestó.

Acuerdo

Después de más de ocho horas de discusión, los policías cuestionados se comprometieron a devolver la totalidad del dinero a las víctimas que denunciaron los cobros.

Con el propósito de dar fin al conflicto, Durán sacó 5 mil bolivianos de un cajero y lo devolvió al denunciante.

El jefe regional de la Policía brindó las garantías de seguridad a los pobladores.

Los dirigentes solicitaron al Comandante Departamental de la Policía iniciar un proceso disciplinario contra los dos policías cuestionados.

5 mil bolivianos de coimas fueron devueltos por los policías que además se comprometieron a devolver el resto del dinero en un lapso de 15 días.

DATOS

Policías detenidos y agredidos. Luego de ser detenidos por los pobladores, los uniformados fueron agredidos físicamente y obligados a confesar su delito.“Yo siempre les he tratado con respeto, les pido que arreglemos de buena manera”, pidió el suboficial.

Los cobros oscilan de 200 dólares a 5 mil bolivianos. Durante la asamblea los pobladores manifestaron que los policías les cobraban sumas desde 200 dólares a 5 mil bolivianos, además de recibir amenazas. “Si me denuncias te voy a romper tu mano o tu pata, vas a morir”, les decían.

Alcaldes serán sancionados por autos “chutos”. Los alcaldes que permitan la circulación de vehículos “chutos” podrían ser sancionados, según el Ministerio de Economía.