Sacaba demuele 200 casas y crece pedido de sanción a “loteadores”

Destrucción, desolación, desesperanza, impotencia y llanto fue lo que se vivió ayer en la población de Tuscapujllo Centro, en El Pueblito, después de que la Alcaldía demolió 200 casas que fueron edificadas sin permiso del municipio, en una zona agrícola y presuntamente comercializadas por loteadores.

El operativo se realizó ocho meses después de que el municipio detectó las construcciones ilegales. A ello se suma que el predio de 40 hectáreas en litigio entre propietarios.

“No nos han dejado sacar nuestras cosas, todos nuestros víveres están entre los escombros. Cómo es posible que haya personas tan desalmadas”, expresó entre lágrimas una de las afectadas mientras recogía granos de arroz en medio de los escombros.

La demolición duró más de tres horas y al final el sitio se asemejaba a un lugar devastado por un tornado. En el operativo participaron funcionarios de Sacaba con maquinaria pesada, guardias municipales, Defensoría de la Niñez y más de 200 policías.

Un dirigente de El Pueblito, Antonio Vásquez, informó que no se resistieron a la demolición para evitar confrontación y heridos, después que el pasado martes el municipio ya demolió 15 casas y un grupo de afectados tomó violentamente la Alcaldía.

Añadió: “La resolución municipal de la demolición sólo identifica 20 casas observadas, pero ahora vienen y destrozan todas las casas, incluso las que la semana pasada no estaban cuestionadas”.

Argumento

El reglamento general de edificaciones en sus numerales 2, 3, 4 y 7 establece que ninguna construcción podrá iniciar si la autorización respectiva. Los numerales 2, 9 y 10 señalan que la Alcaldía Municipal podrá suspender o demoler toda obra que se encuentre sin autorización.

“Nadie nos ha notificado. Las autoridades no escucharon ni las súplicas de las señoras que rogaron para que sus casas no sean demolidas”, dijo.

El secretario de Planificación de Sacaba, Alberto Borda, informó que en ocho meses las construcciones proliferaron de manera alarmante.

“En 40 hectáreas tenemos de 200 a 350 casas, la mayoría, cuartos provisionales que sólo tienen el objetivo de asentarse en un lugar”, explicó.

La autoridad dijo que se identificaron otras construcciones clandestinas en dos puntos más. “En la zona de los madereros y otras casas en Tuscapujllo”, dijo.

Borda manifestó que se debe hacer una modificación a las normativas para impedir construcciones de manera inmediata en estos casos.

Un afectado, Edwin Reyes, dijo: “He llegado aquí el 3 de diciembre del año pasado. Ya había construcciones aquí. Me compré el lote cuando me mostraron el poder de los terrenos. No sabía que tenía problemas, somos inocentes”.

Reyes señaló que seguirán viviendo en el lugar, ya que no cuentan con otras casas a donde trasladarse.

“Las notificaciones les llegaron a las personas que nos vendieron los terrenos; a nosotros nunca nos llegó nada, de haber sabido que existiría problemas, no habríamos comprado estos lotes”, dijo.

Doble venta

El presidente del Distrito 7 Lava Lava, Máximo Romero, informó que se convocó a más de 42 sindicatos agrarios y OTB para realizar una evaluación a lo acontecido en Tuscapujllo Centro.

“De manera legítima, vamos a determinar las acciones que tomaremos contra las personas que realizan la doble venta de terrenos, es a ellos a quienes se debe sancionar”, manifestó.

Romero dijo que cuentan con técnicos y asesores jurídicos del Distrito 7 con los que harán los estudios sobre esta situación. “Como distrito, daremos todo nuestro respaldo a los afectados de Tuscapujllo Centro, ellos son nuestros afiliados”, dijo.

DISTRITO ELABORARÁ UNA NORMATIVA

Los representantes del Distrito 7 Lava Lava de Sacaba ante la demolición en la zona de Tuscapujllo Centro trabajan en una ley para realizar la regularización de las construcciones en esta zona.

“Con la aprobación del Plan Director Urbano (PDU), se debe hacer los asentamientos de manera ordenada para evitar que los estafadores saquen provecho, por ello estamos trabajando en una normativa”, manifestó. Romero dijo que este trabajo se lo realizará de manera intensiva para evitar que más afiliados sean estafados y terminen con las construcciones demolidas.

LA FAMILIA MORALES RECLAMA POR DAÑOS

El abogado de la familia Morales dueña de la urbanización Ciprés, Gustavo Martínez, indicó que durante el enfrentamiento que se tuvo entre los “loteadores” de Tuscapujllo y los “verdaderos” propietarios, el martes, se registraron más de 16 heridos.

“Una vez que demolieron las 15 casas, la Alcaldía, los funcionarios públicos y la Policía se retiraron del lugar y nos dejaron en enfrentamiento con los avasalladores del lugar”, dijo.

Además, dio un plazo de hasta 48 horas para que la Alcaldía destruya las demás viviendas construidas de manera ilegal en la zona.

ANÁLISIS

Jhon Zambrana. Representante de Codema

“Esto ocurre en todo lado, La pena es que se actúa luego”

En las áreas rurales aún hay la restricción de construcciones. En este caso, estarían infringiendo la normativa. Inicialmente, lo que se tiene que hacer es un trámite para la aprobación de los planos de la urbanización, luego viene la aprobación de planos arquitectónicos de la vivienda y muro. Esto no sólo ocurre en Sacaba, ocurre en todo lado. La pena es que actúan después que construyen las casas y se va incrementando la cantidad de casas y no pasa nada hasta que se consolida como asentamiento. Por eso es bueno que Sacaba haya empezado a hacer cumplir sus normativas y procedimientos, con eso se pone un límite a los avasallamientos, principalmente, con el Parque Tunari.

En Sacaba también podemos verificar por qué están subiendo hacia la serranía de San Pedro.