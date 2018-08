Danzarines cumplen su promesa a la Virgen y dan fe de sus milagros

Contra todo pronóstico, Norma Alvarado, de Salta (Argentina), tuvo un bebé que, según los médicos, estaba destinado a morir. Aunque desde entonces han pasado 17 años, mantiene intacta su fe en la Virgen de Urkupiña, porque está convencida de que intercedió para que su hijo viva. Por eso, como agradecimiento, bailó por segundo año en la Entrada Folklórica de ayer.

Contó: “Los médicos me decían que aborte, porque no iba a nacer; pero, gracias a la Virgencita, mi hijo nació. Aún así, los médicos me dijeron que tenía tres meses de vida, pero una señora me regaló una Virgencita a la que le estaba orando por mí. Ahora estoy con mi hijo por 17 años”.

Norma participó de la entrada bailando tinkus junto a una delegación de ocho personas que también llegó de Salta. Cada uno baila por un milagro especial por el cual agradecen a la “mamita”.

Asimismo, otro gran número de danzarines llegó de otros departamentos. Los más numerosos vinieron de La Paz y Santa Cruz.

“Ya estoy bailando seis años. En ese tiempo, cuando empecé, le pedí una casita y me ha cumplido y por eso con ganas bailamos agradeciendo a la mamita de Urkupiña. Lo haré hasta que las fuerzas me den”, contó un devoto de La Paz, Ramón Condori, mientras expresaba su emoción.

Niños

Sin embargo, los adultos no eran quienes se robaban más aplausos de la gente, sino los niños. Feligreses desde los cuatro años hacían el recorrido bailando con fervor y emoción para la Virgen.

Tal fue el caso de Lian Arancibia, un niño de los sambos caporales. Su destreza y picardía arrancaron sonrisas del público.

Su padre lo acompañaba y también a su hermano de 11 años. “Él solo le agarró agrado al caporal y animó a su hermano mayor. Lo que le puedo pedir a la Virgen es que siempre me los guíe y sean gente de bien, que alcancen la felicidad”, manifestó el padre orgulloso, Roberto Arancibia.

Recorrido

La entrada comenzó a las 9:20 con la comitiva de la imagen de la Virgen de Urkupiña que corresponde a la Asociación de Fraternidades. Se notó la ausencia de autoridades municipales, sólo estuvo la concejala Fanny Veizaga.

La legisladora señaló que el alcalde suplente Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Víctor Osinaga estaban en una reunión muy importante, pero desconocía el motivo.

De todos modos, la entrada comenzó y hubo un derroche de color y alegría de parte de más de 50 mil danzarines y 12 mil músicos en 59 fraternidades. Además, se tuvo al menos 20 que solicitaron su ingreso, informó el presidente de la Asociación de Fraternidades, René Valdez.

El recorrido finalizaba en el templo de San Ildefonso, donde la Virgen aguardaba para bendecir a los devotos que en muchos casos llegaban de rodillas a sus pies.

59 fraternidades del país. La Entrada Folklórica contó con danzarines de todo el país que llegaron a rendir tributo a la Virgen de Urkupiña.