Ramiro Huanco, el deportista que enfrenta la oscuridad con esperanza

"Al no ver, no me siento mal, me siento más feliz. Estoy viviendo en la oscuridad, pero viendo con la mentalidad más abierta", reflexiona el cochabambino Ramiro Huanco, que perdió la vista hace 11 años y ahora enfrenta la oscuridad con el deporte.

Ramiro guarda en su memoria los paisajes de la ciudad antes del incidente que le privó de ver el cielo de Cochabamba. Muchas cosas cambiaron en su vida desde entonces, pero sus sueños crecieron y ahora ayuda a sus compañeros que viven con la misma discapacidad con bastones y pizarillas, que él mismo fabrica.

Te contamos su historia

Las personas que deseen colaborar pueden escribir a la página en Facebook de la Asociación Departamental de Deportes para Ciegos de Cochabamba (Addcc) y coordinar la ayuda.