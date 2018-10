Castellanos no dará aporte para reponer puente

Cinco de los siete procesados por el colapso del puente Independencia rechazaron la propuesta de la empresa Álvarez Ltda. de aportar recursos para reponer la plataforma. Se estima que la reposición puede alcanzar los 2 millones de bolivianos.

En tanto, el exalcalde Edwin Castellanos (MAS) y la constructora Álvarez se lanzaron duras declaraciones.

“Le digo al ingeniero Álvarez, nunca se le ha pedido coimas ni diezmos. Se le ha pagado la plata completa, así que cumpla con Cochabamba. Yo no tengo responsabilidad de accidentes técnicos, pero sí de las obras, por eso tenemos los mejores distribuidores, pero lamento este accidente técnico que escapa de las manos de cualquier autoridad”, dijo Castellanos.

El abogado de la empresa, Jorge Iriarte, pidió que Castellanos se someta al proceso legal “sin padrinazgos políticos, porque esa respuesta es de una persona con soberbia y confianza de que los favores lo dejarán libre”.

Álvarez acudió ayer la reunión que convocó para tratar la reposición de la plataforma en la Sociedad de Ingenieros. Sin embargo, el exalcalde envió a sus abogados, que ratificaron que Castellanos no aceptó la propuesta y agregaron que no tiene responsabilidad, por lo que no aportará.

Las instituciones presentes en la reunión expresaron su apoyo para revisar la propuesta de hacer una plataforma con tres pilotes.