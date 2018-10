Jueza deja en libertad a tíos acusados de agredir a menor de 5 años en Vinto

A casi un mes de haber iniciado la investigación por violencia familiar y doméstica en contra los tíos de un menor de cinco años flagelado en el municipio de Vinto, ayer se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de los acusados.

La jueza de la Sala Pública Mixto de Familia e Instrucción Penal número uno de Vinto determinó beneficiar a Iveth Santos M. D. (38) con medidas sustitutivas, arraigo y fianza de 14 mil bolivianos, por lo que podrá defenderse en libertad.

La determinación no fue apelada por ninguna de las partes.

Madre intentó cambiar al niño por fideos

Según el reporte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Vinto, el menor convivió con sus tíos desde sus dos años, cuando la madre biológica de Sergio intentaba intercambiar a su hijo por una bolsa de fideos.

Tras una reunión de los hermanos de la madre, se determinó que Sergio se quede con su tía Elvira P. Y. para que ella se hiciera cargo y lo cuidara, porque era la que mejor situación económica presentaba; sin embargo, el menor fue flagelado sin compasión desde muy pequeño.

NIÑO DORMÍA CON LAS VACAS

“Tenía que estar pendiente de las vacas, porque, si se escapaban, mi tío me golpeaba con un fierro que pasaba corriente. No me daba comida y tenía que dormir afuera con las vacas”, declaró el menor.