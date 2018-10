Tercer empresario del caso Mochilas no conoce a Leyes

El tercer empresario del caso Mochilas que comenzó a ser investigado por el informe de presunta legitimación de ganancias ilícitas de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) declaró ayer en la Fiscalía y negó conocer al alcalde José María Leyes.

Explicó que su relación fue directamente con los empresarios de la Asociación Accidental 26 de Febrero, a quienes prestó 600 mil dólares luego de un estudio de mercado que hizo en dos semanas.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El informe preliminar de la UIF reveló que este empresario fue quien hizo los pagos a la empresa china que confeccionó las mochilas escolares que se entregaron en 2017. Aseguró que ésa fue una de sus condiciones para hacer el préstamo.

“A Juan de Dios M. lo conocí cuando me visitó en mi oficina del Huper Mall el 2016 a principios o mediados de septiembre. Él me visita para proponerme que sea inversionista en un proyecto que tenía en mente. Es así que me visita más de 20 veces, era muy persistente, hasta que logró entrevistarse”, declaró.

Siguió: “Yo le pido un tiempo para hacer un estudio financiero y logístico para ver si era factible. En ese sentido, hicimos un primer estudio con los datos de la gestión anterior y el mercado en China (…) Todo eso demoró más o menos dos semanas”.

El empresario explicó que cobró un 25 por ciento de tasa interna de retorno de inversión. Además, puso como condición que se utilice el personal que tiene en China para que busque la mejor opción para la fabricación de las mochilas.

Agregó que, a solicitud suya, él realizaría todos los pagos de manera bancarizada.

De este modo, garantizaría que el dinero se use para lo señalado. Además, Juan de Dios M. le dijo que tenía tres opciones para no perder la inversión: adjudicarse, venderle al que se adjudique o adjudicarse al año .

Este préstamo y movimiento económico se realizó para la compra de las mochilas de 2017. Para los productos de este año, el empresario explicó que sólo prestó el dinero sin todos los giros de por medio, pues Juan de Dios ya conocía cómo hacer la compra y hasta ahora no se le devolvió todo, por lo que se considera una víctima de la denuncia.

El empresario agregó que no conocía al Alcalde. A Diego Moreno, el exsecretario de Finanzas, lo conoció del colegio en La Paz y a José Miguel Padilla, en trámites municipales.

INVOLUCRADOS DECLARAN

La Unidad de Investigaciones Financieras indagó en las cuentas bancarias de quienes tenían relación con el caso Mochilas. Los movimientos económicos sospechosos llevaron a una nueva denuncia por presunta legitimación de ganancias contra un tercer empresario.