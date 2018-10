Dayana logra graduarse de chef venciendo su dificultad auditiva

Dayana no dejó de perseguir sus sueños, aunque la vida le haya privado de escuchar. A pesar de que no puede oír consiguió graduarse como chef y se destacó por su talento innato. A tan sólo dos semanas de culminar un curso de capacitación en gastronomía consiguió un trabajo en una pizzería.

La discapacidad auditiva de Dayana Larrea nunca significó una limitación. “Me gradué en 2016 y quería entrar a la universidad, pero era muy difícil porque no había intérpretes, luego una amiga me dijo que había becas de capacitación en gastronomía auspiciadas por al Alcaldía, entonces fuimos”, relató. Tras ocho meses de capacitación Dayana obtuvo su certificado de formación. Su ejemplo anima a dar más oportunidades de inserción laboral.

Formación

La jefa del Departamento del Adulto Mayor, Ninoska Luján, informó que este año cuatro jóvenes mujeres con discapacidad auditiva se graduaron en el área de gastronomía bajo el programa de capacitación para bachilleres propiciado por el municipio.

“Para coadyuvarles en el proceso de capacitación se les brindó una intérprete que les acompañó durante las clases y exámenes hasta su graduación”, informó. Gracias a este apoyo, las jóvenes consiguieron formarse profesionalmente y dos de ellas accedieron a una fuente laboral.

El técnico del programa de capacitación, Enrique Encinas, dijo que en promedio cada año 10 personas con discapacidad ingresan al programa y destacó sus habilidades.

“Dayana, una de ellas, consiguió trabajo en una pizzería y resaltó por su responsabilidad y eficiencia”, dijo. Siguió: “Este tipo de oportunidades generan un efecto positivo en ellos, entonces, debemos seguir trabajando en cualquier acción que podamos hacer para favorecerlos”.

Tras mucho esfuerzo, Dayana obtuvo su certificado profesional. Intérpretes de la Alcaldía y su madre fueron piezas fundamentales durante las clases y los exámenes.

“Cuando recibí mi nota y certificado en señas me he sorprendido mucho y mi familia no podía creer que ya había terminado el colegio y que también me había profesionalizado. Me sentía muy feliz y estaba muy orgullosa, todos me felicitaban”, relató.

Trabajo

Los propietarios de la pizzería Circus contrataron a Dayana sin dudar. El compromiso y responsabilidad de la joven los convenció para integrarla a su equipo de trabajo. El desconocimiento del lenguaje de señas no los atemorizó.

“Para nosotros el tema de que ella no escucha no ha sido un gran impedimento, porque hace muy bien las cosas, es atenta y se da cuenta rápidamente lo que le pedimos, lo único que hicimos al inicio fue pulir y enseñarle la manera de preparación”, comentó la gerente comercial de la pizzería Circus, Alexandra Tapia.

Sin dificultad, a través de señas y mensajes escritos, Dayana se comunica y prepara las pizzas de manera rápida. Incluso enseñó algunas señas a sus compañeros.

Inclusión laboral

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines de Cochabamba (Aserac), Vivian Cardona, expresó que recibió diversas solicitudes para la inserción laboral de personas con discapacidad en el campo de la gastronomía que serán atendidas por ese sector.

“Yo creo que con buena voluntad se puede lograr todo y ver la mejor manera de generar más espacios laborales”, comentó.

La vicepresidenta de la Asociación de Chefs, Consuelo Montalvo, lamentó que las oportunidades sean escasas para las personas con discapacidad.

“La sociedad necesita capacitarse en gastronomía y por supuesto personas a quienes les gusta para ser independientes y tener un desafío”, expresó. También es una oportunidad para la independencia económica.

CERCADO

80 solicitudes de inserción laboral

La jefa del Departamento de Discapacidad del municipio, Ninoska Lujan, mencionó que recibieron 80 solicitudes de personas con discapacidad para ser insertadas laboralmente. De éstas un 20 por ciento ya pasó por un curso.

Por otro lado, la funcionaria recalcó que la inserción laboral de personas con discapacidad no es una tarea fácil y aún existen limitaciones de parte de la sociedad. “Bajo la Ley 977 todas las empresas deberían integrar en su plantel de trabajadores a personas con discapacidad, sin embargo, hay barreras porque piensan que no van a lograr desenvolverse”, dijo Luján.