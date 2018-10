Sueño de ciudad ciclista se frena: se gasta 50 veces más en desniveles

El sueño de convertir a Cochabamba en una ciudad ciclista se encuentra detenido. La falta de políticas y planes que prioricen la bicicleta como medio de transporte provoca que los ciclistas queden desplazados y los vehículos continúen siendo privilegiados en las vías.

En los últimos tres años, la inversión en los distribuidores vehiculares Killman, Beijing, Quintanilla y Viaducto para desfogar el tráfico llegó a 238 millones de bolivianos frente a los 5 millones destinados a la ciclorruta de la zona norte.

“Toda ciudad que pueda ser llamada ciudad ciclista se caracteriza por tener una red muy bien estructurada e interconectada de ciclorrutas. Si se quiere promover el uso de ciclorrutas se debe, necesariamente, invertir en infraestructura apropiada”, manifestó el especialista en transporte y movilidad urbana Rodrigo Rojas.

Sin embargo, el municipio retiró los recursos del siguiente año que iban a servir para las ciclorrutas. Al respecto, el director de Planificación Estratégica, Jhon Mendoza, expresó que se hará un reformulado del Plan Operativo Anual para incluir recursos y reconoció que no existe un presupuesto para el mantenimiento de las ciclorrutas.

En tanto, el secretario de Planificación de la Gobernación, Filemón Iriarte, informó que pese a la meta de generar 125 kilómetros de ciclorrutas en el eje metropolitano, desde Sipe Sipe hasta Sacaba, sólo existen 27 y los municipios no destinan recursos para cumplir este plan. “Es un tema de voluntad política y si no han asignado recursos es porque el tema de las bicicletas no es una prioridad”, mencionó.

A través de un recorrido por las ciclorrutas se verificó la falta de señalética que garantice la seguridad de los ciclistas, además del descuido y deterioro de éstas.

“La implementación de la ciclorruta ni siquiera respeta los anchos de vía ni la señalética establecida en el propio reglamento de la Ley Municipal de la Bicicleta” (...), no integra ninguna centralidad urbana ni es de fácil identificación y percepción por ciclistas”, comentó el arquitecto de la Sociedad de Estudios Urbanos Regionales, Dennis García.

La inseguridad generó el desuso de las ciclorrutas. “Hemos tropezado con autos parqueados obstruyendo, motos circulando y eso nos pone en peligro y no promueve el uso de la bicicleta”, dijo Álvaro Maldonado, miembro del colectivo ciclista Masa Crítica.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, sólo el 1, 5 por ciento de la población usa bicicleta y se estimó que para 2015 éste bajará a un 1% en caso de no asumir medidas. (Ver infografía).