Vecinos no quieren que se reponga puente y Murillo pide que exalcalde aporte

A cumplirse tres años del colapso del puente caído en la avenida Independencia, los vecinos rechazan la reconstrucción de la plataforma. Mientras, el senador Arturo Murillo pidió que el exalcalde Edwin Castellanos sea parte de la iniciativa de reposición.

Vecinos de la zona reiteraron su rechazo a la construcción del puente. Agregaron que prefieren que los recursos que se devuelvan por la obra se utilicen en otras que son necesarias en la zona, como la mejora del sistema de alcantarillado y la serpiente negra.

En tanto, el senador Arturo Murillo instó al exalcalde Edwin Castellanos a aceptar la propuesta de la empresa constructora Álvarez y aportar entre los acusados para la reposición de la plataforma.

“No puede decir que no es responsable. Es una acción de dolo el hecho de contratar al diseñador como supervisor, porque la norma no lo permite. Existen informes. Así que me parece una cosa muy buena el hecho de que entre los responsables repongan el puente”, dijo.

El puente colapsó el 22 de octubre de 2015, después de siete meses de inaugurarse, y demandó 11,7 millones de bolivianos.

JUICIO AÚN ESPERA

La acusación formal contra cinco de los siete imputados espera la suma de las otras dos acusaciones para fijar fecha. Los delitos son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y en el caso de la supervisión y la empresa el incumplimiento de contrato.