Tiquipaya revive daños del aluvión y vecinos no ceden en mover franja

Los vecinos de Tiquipaya revivieron ayer el mal recuerdo del aluvión de febrero por una lluvia que provocó una crecida del río Taquiña durante la madrugada.

El aguacero afectó dos viviendas en Juventud Chilimarca debido al arrastre del material del aluvión que continúa en la zona y a una acequia para riego. En tanto, en Chiquicollo seis casas se vieron perjudicadas, porque el puente Manantial se taponeó.

El reloj marcaba las 2:00 cuando comenzó a llover en la parte alta de Tiquipaya, cerca de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari.

El ruido despertó a mucha gente que aún tiene muy presente el aluvión del 6 de febrero, que cobró la vida de cinco personas y enterró bajo el lodo más de 40 viviendas construidas cerca del río Taquiña, al norte del municipio.

El sonido de la lluvia se volvió cada vez más fuerte y estaba acompañado del cauce del río que crecía pese a que estuvo seco varios meses. A eso de las 4:30 el agua comenzó a entrar a las casas.

Un taller dañado

“Me ha sorprendido porque yo estoy fuera de la franja de seguridad. Por eso me lo estaban reconstruyendo mi casa los de la Agencia Estatal de Vivienda. Entonces, tenía cemento aquí abajo y eso me apuré en salvar del agua”, contó un afectado, Mario Tola.

Siguió: “Soy costurero. Mi maquinaria la compré de cero luego de lo ocurrido en febrero, porque perdí todo. Tenía mercancía y máquinas por un valor de 40 mil dólares con telas más, porque debía entregar camisas y ahora tendré que empezar de nuevo”.

Canal de riego

También se vio afectada la casa vecina de Marco Burgos y de una familia que tiene inquilinos. En esta oportunidad, el problema fue un canal de riego que se construyó hace pocos meses. Se hizo un desvío que fue rebasado por el caudal del río. Entonces parte del agua se fue hacia estas casas, según los afectados.

Puente

En tanto, el caudal que siguió su curso llevó restos de troncos desde la parte alta que formaron una palizada que superaba los dos metros de alto. Esto llegó hasta el puente Manantial en Chiquicollo.

“Se formó un tapón en el puente, lo que generó que el agua se desborde y vaya por las calles. Entró a unas seis casas, los vecinos actuamos de manera inmediata. Llamamos para que traigan maquinaria y el municipio respondió a tiempo”, contó el vicepresidente de agua de la zona, Javier Rocabado.

Bloqueo

Ante esta situación, los vecinos bloquearon la avenida Ecológica en la mañana y retuvieron al alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, por varias horas hasta la llegada del gobernador, Iván Canelas. Pese al riesgo, quienes están en la ladera del río dijeron que no se moverán de la zona.

“No nos vamos a mover del lugar donde vivimos, porque no es una franja de seguridad. Es el patrimonio de toda nuestra vida. Trabajamos hasta 40 años para que ahora nos quieran mover, porque dicen que la franja tiene que ser así”, manifestó el presidente de la OTB, Juventud Chilimarca, Jorge Cadima.

Luego del aluvión, los estudios técnicos recomendaron ampliar la franja de seguridad a 90, 60, 40 y 25 metros desde la máxima crecida conforme desciende el río, pero esto iba a significar que muchas familia sean reubicadas.

Sin embargo, la presión de los vecinos hizo que la Alcaldía y el Concejo Municipal ratifiquen la franja que existía antes del aluvión, el 30 de junio. El margen se mantiene en 60, 45, 25 y 15 metros desde el límite del río.

Inspección

El gobernador Iván Canelas inspeccionó ayer el río y resaltó el riesgo que supone de mantener la franja.

“Hay viviendas construidas casi en la ladera del río y ése es un problema. Eso tiene que ver con el municipio, no con la Gobernación. En una carta le dije al Alcalde que no autorice estas casas, porque es un riesgo. Ahora quizá no, pero en un futuro no sabemos qué puede pasar”, aseveró Canelas.

El exdirector de Cuencas, Enrique Soria, advirtió en su momento que el riesgo se mantendría mientras continúen existiendo viviendas.

Por el momento, hay promontorios de restos de la mazamorra a lo largo del río. El cauce no fue dragado y las rocas son imposibles de mover incluso con maquinaria.

ALUVIÓN PERMANECE EN EL RECUERDO

El 6 de febrero de este año es una fecha difícil de olvidar para los pobladores de Tiquipaya. A las 18:00, una gran masa de lodo, rocas, árboles y todo tipo de material descendió por el cauce del río Taquiña.

La mazamorra llegó a medir más de dos metros e ingresó a más de 122 viviendas que quedaron afectadas. Dentro de algunas de estas casas había cinco personas que se vieron sorprendidas y no tuvieron la oportunidad de escapar: Teodoro Acuña, Gamaliel Rojas, Jhannet Nina, Paulina Montaño y Héctor Torrico se convirtieron en víctimas mortales de un hecho sin precedentes.

EL RÍO TAQUIÑA ES IMPREDECIBLE

El cauce del río Taquiña parece un hilo de agua o está seco en varios meses del año. Sin embargo, una breve lluvia en las alturas del Tunari puede generar una abrupta crecida. A esto se suma la explotación de la tierra que hacen las comunidades aledañas. Es considerado un río peligroso.

Según estudios, la máxima crecida del río llega a 25 metros. Pero, por seguridad, los estudios recomendaron dejar 90 metros a cada lado sobre la cota 2.750. Pocos metros después de la cota, 60 metros a cada lado. En zona urbana, 40 metros y ya en el centro del municipio, 25 metros.

DATOS

Río Taquiña. Desciende desde el Parque Nacional Tunari y sus aguas se utilizan para una cervecería y comunidades próximas. Sin embargo, el último año, problemas de loteamientos en comunidades como Linku Pata generaron incendios en el parque y el suelo se erosionó, por lo que la lluvia provocó la mazamorra del 6 de febrero.

Conflictos. Este hecho llevó a una serie de conflictos posteriores por varios motivos. En algunos casos fue por las condiciones precarias que tenían que enfrentar las familias evacuadas, en otros, el destino de las donaciones, pero el mayor fue por la falta de un acuerdo para que se relocalice a quienes estaban dentro de la franja de seguridad para reconstruir viviendas. El riesgo aún se mantiene.

Sobre la cota. Durante la inspección del gobernador Iván Canelas, vecinos también expresaron su molestia, pues el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prohibió el ingreso de maquinaria al río para hacer el dragado en el sector que corresponde sobre la cota 2.750 msnm. Canelas se comprometió a gestionar el paso de la maquinaria.

REACCIONES "A los tres cuartos que tenía entró el agua. Mis máquinas y todo, de nuevo, ha vuelto a cero. Algunas saqué con préstamo del banco y ahora todo se fue al agua. Cada que llueve estamos viendo el río. No estamos tranquilos". Mario Tola. Afectado "Es verdad, se han hecho trabajos en estos ocho meses, pero fueron mínimos. Necesitamos más maquinaria que mueva esas rocas gigantes, que son un riesgo. Son cerca 14 OTB que estamos en peligro en Tiquipaya". Alicia Aguilar. Vecina "Primero hay que trabajar en el tema de cuencas. Nosotros estamos con eso, pero va a llevar tiempo. Segundo, hay viviendas casi en la ladera del río y eso un problema y se constituye en un riesgo. Eso debe ver el municipio". Iván Canelas. Gobernador "Estos disipadores han funcionado, porque han soportado la carga de esta crecida. Pero aguas abajo identificamos un desorden en la limpieza de agregados y eso se debe regular. No es normal que llueva en esta época. Nos sorprendió". Juan Pablo Patiño. Director de Cuencas

GOBERNADOR COMPROMETE UN APOYO “DE EMERGENCIA”

El gobernador Iván Canelas se hizo presente en el río Taquiña a insistencia de los vecinos de la zona. Luego de un recorrido hasta la parte alta, se comprometió a mantener a un técnico todos los días en el lugar para que coordine y verifique todos los trabajos.

Asimismo, indicó que enviará maquinaria de la Gobernación y hará gestiones con el Ministerio de Obras Públicas para que presten equipos de la Administradora Boliviana de Caminos.

Agregó que se instruirá la construcción de dos disipadores naturales adicionales a las dos obras que ya existen en el lugar.

La autoridad indicó que se trabajará con un carácter “de emergencia” y aseguró que ésa fue la actitud estos meses, pero su afirmación fue reprochada por los vecinos, que cuestionaron la labor en atender el desastre.

VECINOS DETECTAN FALLAS EN LOS NUEVOS DISIPADORES

La Secretaría de Obras de la Gobernación construyó dos disipadores en la zona de Villa Satélite y Juventud Chilimarca en el río Taquiña con una inversión de 2,5 millones de bolivianos. Cada uno tiene capacidad para 15 mil metros cúbicos y fueron útiles en esta primera crecida.

Sin embargo, los vecinos cuestionan que las estructuras estén encorvadas, como si tuvieran demasiado peso y ningún soporte en la parte inferior. Además, habrían quedado llenas de material que el río trajo consigo desde arriba, del Parque Tunari.

“No es que estén mal hechos, pero vemos que han tenido algunas observaciones que la empresa que los construyó tendrá que mejorar. Es mejor que pase ahora a que pase cuando tengamos lluvias más intensas”, manifestó ayer el gobernador Iván Canelas.