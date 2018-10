El militar llevó a Zulmah al río, pero ella no sabía nadar

“Mi hija no sabía nadar, era temerosa al agua y aun así la llevó al lugar (río). No sabemos cuáles eran sus intenciones”, declaró Germán Vargas, padre de Zulmah Vargas Cortez (29), a la revista Hola Tarija. La funcionaria del Ministerio de la Presidencia fue encontrada sin vida el fin de semana, en Villa Tunari.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El padre de Zulmah se dirigió hasta el hostal donde se habría hospedado su hija antes de morir con el fin de recabar algunos elementos que le den una explicación a la tragedia. Según el relato del progenitor, el capitán del Ejército, Víctor C. C. (36), estaba en el lugar de 4 a 7 de la mañana. “Él es quien la lleva al río y para llegar ahí hay que bajar una pendiente de 30 metros. El capitán creyó que nadie le veía, pero un argentino los vio a los dos entrar al río y volver solo y mojado”, manifestó.

Según el relato de otros testigos, luego de salir del río, el militar se fue del lugar por dos horas en un vehículo blanco. “Retorna al lugar con el celular, el reloj y las chinelas de mi hija”, contó.

Posterior a ello, el argentino habría recriminado a Víctor C. C. por no haber pedido auxilio para salvar a la víctima porque él es un nadador profesional, pero Víctor en ningún momento habría pedido socorro.

Entierro en Tarija

Los restos de Zulmah Vargas Cortez fueron trasladados en una avioneta desde el trópico de Cochabamba hasta Tarija. Los gastos de la misma habrían sido cubiertos por el Ministerio de la Presidencia.

La madre de la víctima, María Cristina Cortéz, lamentó que el Gobierno se haya desentendido de la situación en la que se encuentra su familia. “Me dijeron que llame al Presidente. Nos sentimos abandonados, de parte del Presidente sólo recibimos un arreglo floral, pero nosotros queremos justicia”, dijo.

El militar fue cautelado y enviado a prisión por homicidio culposo y omisión de socorro. Sin embargo, la Fiscalía investiga el caso como presunto feminicidio.

ERA ABOGADA Y PARTE DE LA AVANZADA DE EVO

Zulmah era abogada, trabajaba desde hace casi cuatro años en el Ministerio de la Presidencia como parte de la unidad de Gestión Presidencial. Formaba parte del equipo de “avanzada” y realizaba labores administrativas que contemplaban la coordinación con organizadores y militares en los actos a los que acudía el presidente Evo Morales.

En tal sentido, el viernes estuvo en Chapare, donde se alojó en el hostal El Mirador, de Villa Tunari, como parte de la delegación oficial para la inauguración de una unidad educativa por parte del vicepresidente Álvaro García Linera, explicaron dos personas allegadas a ella, que pidieron el resguardo de su identidad.

Como al día siguiente estaba de descanso, esa noche salió a una discoteca junto con sus amigas, dos militares y un chofer.