Paralizan trabajos en Bickembach luego de ver irregularidades

A 10 días de haberse dispuesto su detención preventiva en la carceleta de Arani, el alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, fue trasladado ayer a la clínica San Vicente Ver más Mérida es internado por una descompensación de azúcar

Las madres de los niños con cáncer aseguraron ayer que se mantendrán movilizadas hasta lograr una ley específica para la atención de este padecimiento y dijeron: “Los niños con cáncer existen” Ver más Exigencias para la ley de cáncer no cesarán

“Mi hija no sabía nadar, era temerosa al agua y aun así la llevó al lugar (río). No sabemos cuáles eran sus intenciones”, declaró Germán Vargas, padre de Zulmah Vargas Cortez Ver más El militar llevó a Zulmah al río, pero ella no sabía nadar