Quillacollo, en campaña y obras para el Playón

A 10 días de haberse dispuesto su detención preventiva en la carceleta de Arani, el alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, fue trasladado ayer a la clínica San Vicente

Parlamentarias y concejales denunciaron refacciones sin un plano aprobado en la casona Bickembach. Además de trabajos que no corresponden a la restauración de una edificación patrimonial

Las madres de los niños con cáncer aseguraron ayer que se mantendrán movilizadas hasta lograr una ley específica para la atención de este padecimiento y dijeron: "Los niños con cáncer existen"