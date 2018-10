Castigos físicos, encierros e inanición en centro de acogida

Al menos seis jóvenes que se encuentran internados en el centro de acogida María Cristina, en Colcapirhua, denunciaron ser víctimas de violencia física y psicológica; además de lesiones graves y leves por parte de psicólogos y trabajadores sociales de este centro de acogida.

Según documentos a los que tuvo acceso Los Tiempos, las víctimas denunciaron las agresiones desde hace dos años, pero las personas responsables no realizaron ninguna acción para frenar estas irregularidades.

El centro de acogida María Cristina cuenta con una población de 60 personas con discapacidad, entre hombres y mujeres, mismos que cuentan con diferentes grados de discapacidad intelectual (leve, moderada y grave).

“Fui víctima de abuso sexual el 2016 cuando trabajaba en un hotel, la entonces administradora del centro, Erika M., tenía conocimiento del hecho, pero no informó nada a sus superiores”, refiere parte de la denuncia de una de las víctimas que cuenta con discapacidad intelectual leve.

“Me aislaron de mis compañeros, me enviaron al cuarto oscuro por varios días por haberme portado mal. Mientras permanecía castigado, no me daban comida y no me dejaban salir ni para ir al baño”, refiere otra víctima con discapacidad intelectual leve.

Este medio de comunicación, durante dos días, intentó contar con la versión de la directora departamental del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Casimira Rodríguez, pero no fue hallada en su despacho y tampoco contestó a las llamadas telefónicas.

“No es tu papá, no es tu tío no tienes por qué acercarte”, habría referido la psicóloga de esta institución, Mariela G., a otra interna del centro por considerar al personal de la institución como su familia. “Me siento amenazada, me prohíbe que me acerque al fisioterapeuta”, expresó la víctima en su declaración.

DENUNCIA PENAL CONTRA AGRESORES

El 15 de octubre de 2018, Lineth Villarroel y Freddy Gonzales, ambos asambleístas departamentales, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público contra cinco personas.

Mariela G., Erika M., Clarisa Y. fueron denunciadas por lesiones graves y leves y violencia física. Mientras que la directora del Sedeges, Casimira Rodríguez, y Karen Vidal fueron denunciadas por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.

DEFENSORÍA NO LOGRÓ INSPECCIONAR EL LUGAR

En dos ocasiones, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Colcapirhua, municipio donde se encuentra ubicado el centro de acogida María Cristina, intentó realizar una inspección y conversar con los denunciantes, pero les negaron el ingreso.

El lunes 27 de agosto de 2018, personal del centro de acogida impidió el ingreso de funcionarios de la Defensoría. El informe refiere que se comunicaron con la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Casimira Rodríguez, quien se comprometió enviar a la directora de discapacidad, Karen Vidal.

“Esperamos más de dos horas, pero nadie se presentó. Volvimos a llamar reiteradas veces a Casimira Rodríguez, pero ya no contestó el celular”, refiere parte del informe elevado a la asamblea departamental por parte de los trabajadores de la Defensoría de la Niñez.

Los funcionarios municipales, luego de mucha insistencia, lograron contactarse nuevamente con la directora del Sedeges, quien —según el informe— les habría proporcionado el número de celular de otro funcionario, pero sólo fueron atendidos por una persona de acento extraño que no les brindó solución alguna.

Posteriormente, la Directora de la Unidad de Discapacidad se comprometió con el personal de la Defensoría de la Niñez a realizar un seguimiento, pero todo quedó en un compromiso fallido.