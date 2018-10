Padres bloquean la avenida Petrolera en demanda de escuela

Los padres de familia de los estudiantes de la unidad educativa Humberto Portocarrero bloquearon ayer por sexta vez la avenida Petrolera. Pese a un primer compromiso de solución por parte de las autoridades, la respuesta final no llegó hasta las 19:00, según informó Omar Velasco, representante de los padres de familia. Por ese motivo, hoy radicalizarán sus medidas de presión.

“Esperamos la respuesta de la Alcaldesa hasta las siete de la noche, no retornaron del cuarto intermedio. Nos llamaron indicando que tenían una propuesta y no llegaron. Por esta razón, determinamos en un cabildo radicalizar a partir de mañana (por hoy) las medidas de presión”, señaló.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Ayer, los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la vía principal al valle alto debido a que, hasta la fecha, no se terminó de construir la unidad educativa. Según Velasco, el plazo vencía en julio.

Esta situación puso en conflicto a los estudiantes de ambos turnos, quienes no tienen condiciones adecuadas para pasar clases, por lo cual sus padres tuvieron que alquilar otros ambientes, sin embargo, las condiciones siguen siendo precarias.

“Tengo tres hijos en este colegio, los ambientes que alquilamos no son cómodos para nuestros hijos, incluso desde el año pasado no hacen hora cívica ni iza de la bandera porque no hay espacio. Ahora con la lluvia está peor el piso”, señaló Marcela Mamani, madre de familia.

PADRES CORREN CON GASTOS DEL ALQUILER

Los padres de familia de los estudiantes de la unidad educativa Humberto Portocarrero tienen que pagar mensualmente 15 bolivianos por familia para solventar el alquiler, el pago de la energía eléctrica y agua del espacio que utilizan con aulas improvisadas para que sus hijos pasen clases y no se perjudiquen.

Pese a este esfuerzo que hacen los padres y madres, se adeudan tres meses del alquiler del recinto, por lo que hoy pasarán clases afuera de la unidad educativa, comentó Omar Velasco, uno de los representantes de la junta escolar del establecimiento.