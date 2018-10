Cada vez hay más casos de niños con leucemia y tumores en el trópico

Después de 10 meses, Claudia, una residente de pediatría del hospital San Francisco de Asís de Villa Tunari, en el trópico, todavía se pregunta dónde está su paciente diagnosticada con leucemia.

Tenía 13 años cuando la vio por última vez en diciembre pasado. Recibió una transfusión de sangre en el hospital y desde entonces no la ha vuelto a ver.

Recuerda que la noticia de su enfermedad devastó a sus padres, unos agricultores que recibieron el diagnóstico con preocupación. Por su condición, no reunían lo necesario para cubrir el tratamiento.

“Sus padres tenían un bajo factor económico, por lo que se retrasaban con sus estudios y sólo la traían cada dos meses para la transfusión de sangre y cada vez llegaba con una anemia severa”, relató.

La niña requería tres unidades de sangre, lo que significaba una inversión de mil bolivianos. Tras la última atención, el plantel médico no tuvo más noticias. Teme que haya dejado el tratamiento .

Los casos de leucemia y tumores en el trópico son cada vez más frecuentes. Sólo algunas familias pueden costear los gastos del tratamiento y de viajes hasta Cercado. Las demás optan por los “curanderos” o por abandonar totalmente el tratamiento.

El desconocimiento de la sintomatología de la enfermedad también impide el tratamiento de casos.

“Es una patología que no está bien socializada. Si haríamos una encuesta, de seguro la mayoría respondería que no la conoce, por lo que cuando presentan los síntomas no les dan la importancia y ya cuando están en un estado crítico con complicaciones llegan al hospital”, explicó el director del hospital San Francisco de Asís, Jaime Vargas.

Un yuqui

Así sucedió con el último caso que recibieron de un joven, Mosuá, proveniente de una comunidad yuqui que vivía en el Tipnis, que acudió al hospital en un estado grave.

“Se recibió al paciente en un estado crítico, con dificultad respiratoria, tenía una hemoglobina de tres, que resultaba incompatible en vida y se le hizo un transfusión y se lo transfirió a tercer nivel, donde había empezado un tratamiento antes”, comentó. Tras dos semanas en terapia intensiva, Mosuá se restableció y está a la espera de un viaje a Argentina.

5_p2_jamesss.jpg Unidad de diálisis donde se realiza transfusión de sangre en Villa Tunari. DANIEL JAMES

Efectos de químicos

“Las cosas han cambiado desde hace unos nueve años. Antes los casos de niños con cáncer provenían del área urbana, sobre todo de la zona sur, pero ahora la mayoría viene del Chapare y de Potosí. Eso nos hace pensar que hay algún tipo de cambio de toxicidad”, explicó la oncóloga pediatra Beatriz Salas.

Acotó: “En áreas agrícolas utilizan agentes químicos que se echan a la tierra y van a ríos o vertientes de las que la gente toma agua y esa toxicidad puede tener muchos efectos”.

Vargas coincidió y dijo que más de un 90 por ciento de la población en el trópico tiene relación con la agricultura y no se protege al usar químicos. Mencionó que se presentaron más casos de malformaciones congénitas y que aún no se establecen las causas.

DIFICULTADES

Pacientes viajan muy seguido a la ciudad

Los pacientes que son diagnosticados con cáncer en el trópico de Cochabamba deben viajar frecuentemente hasta Cercado para ser tratados. En algunos casos, hasta pueden necesitar trasladarse hasta la ciudad tres veces a la semana. Los viajes y hallar un alojamiento generan costos extra para los pacientes que no pueden ser cubiertos por la mayoría de casos.