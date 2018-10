Filtración de agua en la avenida Aroma preocupa a vecinos

COCHABAMBA |

Una filtración de agua en la avenida Aroma, entre las calles Antezana y 16 de Julio, preocupa a los vecinos del sector.

"Se están perdiendo litros y litros de agua; además la filtración está afectando el asfalto y la calzada", explicó Walter Flores, dirigente de la zona, a Los Tiempos.

Flores dijo que los vecinos y comerciantes del mercado "El triángulo" intentaron comunicarse con el personal del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), desde hace varios días.

"Recién hoy me llamaron los de Semapa (…) pasarán en el transcurso de mañana, que por fin de semana no podían, pero les explique que eran ya casi tres semanas y nadie vino, a pesar de las llamadas que hicimos no tenían reporte del problema", manifestó el dirigente.

Los Tiempos se comunicó con el encargado en el área, el ingeniero Cristian, quien informó que no se tenía reporte sobre un caso de filtración en esa zona, sin embargo dijo que realizaría las indagaciones correspondientes. Este medio volvió a llamar a la autoridad, pero sin éxito.