Profesor acusado de abuso sexual contra 4 niñas concilió con víctimas

El profesor Dario David T. H., quien en septiembre de 2014 fue denunciado y después imputado por el delito de abuso sexual contra dos menores de 11, una de 13 y otra de 15 años en una unidad educativa de Sacaba, logró conciliar, cuatro meses después del hecho, mediante una “transacción” con los familiares de las víctimas con el aval de la entonces fiscal Jhosy Arauco y el juez de Instrucción Penal cautelar N1 de ese municipio, Richard Rodríguez.

“Ambas partes, sin que medie presión alguna, por voluntad propia a fin de evitar trámites judiciales, dispendiosos que conlleva pérdida de tiempo y dinero, de común acuerdo, convienen conciliar de forma voluntaria y definitiva”, es parte del convenio transaccional —al que accedió Los Tiempos— presentado ante la Fiscalía de Sacaba en enero de 2015 por una de las partes.

Madres, abuelas y representantes legales son las que firman al pie de cada documento de desistimiento, donde también figura la firma de las cuatro menores víctimas de agresión sexual por parte de un educador de la unidad educativa donde ellas estudian.

“Sólo fue una presión de autoridades, por lo que ambos determinan y resuelven mediante conciliación presentar el desistimiento de la penal y civil”, refleja otro extracto del documento que fue aceptado por la entonces fiscal Arauco y que sirvió para que solicite el sobreseimiento del profesor.

De acuerdo al artículo 46 de la Ley 348, el artículo 187 del Código Niño, Niña y Adolescente y el artículo 67 de la Ley del Órgano Judicial, se encuentra “prohibido conciliar” en temas que involucren en interés superior de la niñez y adolescencia; que atenten contra la vida, integridad física y psicológica, sexual de las personas, y en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometan su vida e integridad sexual.

En las declaraciones que hicieron las menores, señalan que no eran las únicas víctimas del profesor, e incluso mencionan que varias niñas recibieron propuestas del maestro para sostener relaciones sexuales a cambio de 100 bolivianos. Se conoce también que por lo menos una dejó de ir a la unidad educativa para evitar el acoso del educador.

Pese al antecedente y a la normativa, el profesor Dario David T. H. fue sobreseído y cambiado a otra unidad educativa del mismo municipio y, en octubre de 2017, el maestro cometió el mismo delito contra una niña de 11 años de quinto curso.

Una vez enterado de la denuncia, el profesor se dio a la fuga, pero después de unos días fue capturado y ahora está con detención preventiva en el penal de El Abra. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación solicitaron la reapertura del primer caso que tiene como víctimas a cuatro niñas y, al mismo tiempo, solicitó que se deriven antecedentes al Ministerio Público contra la exfiscal Arauco y el juez Rodríguez.

Los Tiempos se contactó con Arauco, quien señaló que no se acuerda del caso en específico. “Con tantos casos que atendía, no sé de qué casos me estás hablando”, señaló.

36 denuncias por abuso. A nivel departamental, de enero a la fecha, se registraron 36 denuncias de abuso sexual contra estudiantes.

DECLARACIONES "Los funcionarios de las Defensorías de la Niñez deben dejar de ser irresponsables e iniciar proceso penales contra estos maestros infractores". Nelson Cox. Defensor del Pueblo "La Policía colaborará con las investigaciones para esclarecer estas denuncias y realizaremos un monitoreo de todo el proceso". Wilfredo Chávez. Viceministro de Seguridad Ciudadana "No se puede llegar a un acuerdo que ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes, las conciliaciones están prohibidas". Iván Villa. Director Departamental de Educación

AUTORIDADES ANUNCIAN EL SEGUIMIENTO DEL CASO

El director departamental de educación, Iván Villa, señaló que los directores, profesores y padres de familia saben que por ningún motivo se puede conciliar en casos que afecten a la integridad de los menores, siendo que estos delitos deben ser sancionados en la vía administrativa y penal.

“No se puede llegar a un acuerdo que ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes”, señaló. Por lo mismo, dijo que “de oficio volveremos a levantar estos procesos, realizaremos el seguimiento correspondiente”.

Asimismo, señaló que a partir de esta gestión se está trabajando en un relevamiento de datos sobre los procesos y denuncias de pasadas gestiones y de la actual.

Por otro lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, señaló que como Viceministerio no tolerarán que se repitan estas acciones. “La Policía boliviana colaborará con las investigaciones para esclarecer estas denuncias y realizaremos el monitoreo de estos casos”.

En tanto, el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, exhortó a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de todos los municipios asumir su trabajo con más responsabilidad.

“Dejen de ser irresponsables al no activar procesos penales contra profesores que agreden de manera cruel a los menores de edad, deben asumir su rol de defensores”, expresó. Cox agregó que la vulneración de los derechos contra menores afecta a todos los que comulgan por los derechos de la niñez en todo el país.