Vecinos rechazan “tarifazo” del agua; Semapa lo niega

Las tarifas por el servicio de agua potable se incrementaron en un 25, 50 y 100 por ciento, según los vecinos que el lunes protestaron en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) debido a que ésta continúo aplicando la recategorización de las viviendas, a pesar de un convenio suscrito entre el exgerente Gamal Serhan y los dirigentes de Control Social de 14 distritos.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Antes yo pagaba entre 50 y 60 bolivianos máximo, luego (la tarifa) me salió cerca de 110 bolivianos, entonces fui a reclamar hasta Semapa porque por teléfono no atienden. Me dijeron que habían recategorizado mi vivienda y tuve que pagar nomás porque sino me quedaba sin agua”, señaló José Jiménez, un vecino de la zona de La Chimba.

Al igual que Jiménez, otros afectados se apersonan en Semapa para hacer conocer sus reclamos por el cambio de categoría en su domicilio y por el incremento injustificado que sufrieron en sus tarifas.

María Y. F. señala que nunca pagó más de 200 bolivianos por el uso de agua en su domicilio, donde viven tres personas, pero en la última factura el monto es de 310 bolivianos. Dijo que cuando acudió a Semapa para hacer el reclamo los funcionarios aseguraron que harán una investigación para saber el porqué del incremento, pero ya han pasado dos semanas y hasta la fecha no solucionaron este inconveniente.

Otros usuarios manifiestan que los trabajadores de Semapa no siempre llegan ven los medidores cuando hacen la lectura, situación irregular porque se basan directamente en la categoría de la vivienda y anotan un monto estimado que no siempre concuerda con el consumo.

Al respecto, el gerente de a empresa municipal, Joaquín Antezana, aseguró que el proceso de recategorización se suspendió en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), por lo cual pidió un informe.

“Algunos vecinos insisten en que fueron recategorizados, lo vamos a analizar y luego de eso tomaremos una determinación interna, mi instrucción fue no recategorizar, por eso pedimos que nos entreguen sus boletas para copiarlas”, señaló Joaquín Antezana.

DATOS

2016 firman acuerdo de no recategorizar. Según el presidente del Control Social, hace dos años se pidió que ya no se recategorice hasta implementar la nueva estructura tarifaria.

El incremento oscila entre el 25, 50 y 100%. De acuerdo a las copias de los comprobantes, muchos pasaron a pagar más de lo habitual, sobre todo este año.

El aire, otro factor en contra de la población. Debido a la dotación de agua racionada, el aire también hace girar la válvula de los medidores.

COORDINADORA RECHAZA LA NUEVA PROPUESTA TARIFARIA

REDACCIÓN CENTRAL

El dirigente del comité ad hod de la Coordinadora del Agua, René Quispe, señaló que la nueva escala tarifaria que plantea Semapa no es la adecuada y sólo llegará a beneficiar a un sector reducido de la población, para los demás llegará a ser un “tarifazo” por los montos que se pretenden cobrar.

“La propuesta que presentó Semapa a la AAPS no es adecuada a las normas, lo mínimo que deben dar es 15 m3 por familia y en la propuesta está 10 m3 al mes. Por esta razón, como coordinadora rechazamos esta propuesta”, manifestó.

Además, Quispe señaló que el consumo mínimo de una familia es superior a los 10 m3, considerando que una gran mayoría tiene entre 5, 7 o más integrantes en su familia y el consumo diario varía entre 50 y 80 litros c/u mínimamente, por lo cual, “se debió englobar por lo menos a 15 m3 en la primera escala tarifaria”.

“En la zona sud existen familias que viven con dos turriles de agua a la semana y lamentablemente no cubren todas sus necesidades”, finalizó.