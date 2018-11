Leyes: El MAS amenaza a mis hijos con una maniobra política sucia

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, a través de su cuenta de Twitter, aseguró hoy que el Movimiento al Socialismo (MAS) realiza amenazas a sus hijos a través de maniobras políticas sucias.

El MAS no tuvo suficiente con amenazarme de muerte el pasado año. Hoy amenazan a mis hijos, lo más sagrado que tengo. No concibo una maniobra política más sucia que esta. @LosTiemposBol @DiarioOpinion @unitelbolivia pic.twitter.com/ejtfdzCwNo — José María Leyes (@JoseMariaLeyes) 1 de noviembre de 2018

Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia junto a funcionarios de la Fiscalía llegaron ayer hasta la puerta del domicilio de Leyes, donde la autoridad electa guarda detención domiciliaria por el caso mochilas, para realizar un abordaje psicológico a los menores.

Sin embargo, dicha acción no se efectuó porque los abogados de Leyes indicaron que los menores no se encontraban en el domicilio y que no había una autorización de los padres para realizar el abordaje psicológico.

Juan Carlos Sánchez, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, informó hoy que hace dos semanas se pidió a los abogados de Leyes que señalen un día y una hora para el abordaje psicológico; sin embargo, no recibieron ninguna respuesta, “Hemos seguido todo el procedimiento y tenemos todas las autorizaciones”, agregó el funcionario.

La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó el 2 de abril del presente año la denuncia por irregularidades en el proceso de contratación y compra de mochilas escolares.

El 20 de abril José María Leyes fue aprehendido, el 21 se dispuso su detención domiciliaria. Desde entonces no volvió a ejercer como Alcalde de Cochabamba.