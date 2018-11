Tiquipaya: Atentados contra torrenteras no cesan y se las usa como basurales

La gran cantidad de basura y escombros en las torrenteras Khora y Taquiña es apenas la primera señal de los atentados que soportan estos cauces. Y si bien la naturaleza puede ser determinante para un desastre, la invasión a ésta también influye.

Además de los basurales en varios puntos de las principales torrenteras de Tiquipaya, el más golpeado por los desastres, hay estructuras como las tuberías de Misicuni que pasan por los cauces y se constituyen en un obstáculo para el agua.

A ocho meses del aluvión en Tiquipaya que dejó cinco muertos y cientos de casas afectadas, los vecinos perjudicados recuerdan que el río Taquiña fue descuidado durante años y se volvió en una bomba de tiempo que estalló. La situación ahora no es muy diferente.

“La Alcaldía siempre dice que el aluvión ocurrió por obra de la naturaleza, pero no es así, sino que se había olvidado unos 15 años del río y no se hizo ningún trabajo”, comentó un vecino, Ponifacio Rojas. Reclamó porque al norte de la cuenca se instalaron criaderos de peces y construyeron caminos en el cerro que afectaron el cauce del río.

En un recorrido a la cuenca Taquiña se verificó que la parte norte aún continúa con cientos de escombros y las medidas de prevención como los gaviones son nulas.

Mientras tanto, la reconstrucción de viviendas dañadas por el aluvión avanza rápido. Las edificaciones sobre la franja de seguridad se mantienen incluso se ven otras nuevas muy cerca.

“Nosotros estamos sobre la franja, pero tenemos los planos aprobados, otra cosa es que ellos han dejado que el eje del río se pierda y se han echado escombros formando un cuello de botella”, dijo Carmen Alcoba.

Varios vecinos consultados por este medio admitieron estar sobre la franja de seguridad y aseguraron que se mantendrán esperando que se haga un manejo integral.

Al respecto, el secretario técnico de la Alcaldía de Tiquipaya, Cecilio Salvatierra, manifestó que antes del aluvión se gestionó el dragado, “pero muchos vecinos se oponían porque temían la explotación de agregados”. Añadió que actualmente se procedió al dragado del río Taquiña y se reúnen piedras para implementar gaviones sobre el cauce.

La limpieza avanza, pero los vecinos temen que las lluvias lleguen antes de lo previsto y se replique un nuevo aluvión. Al respecto, Daysi Calisaya, otra vecina del lugar, sostuvo que el dragado careció de coordinación y orden hasta hace pocas semanas.

Recordó además que el Taquiña se descuidó. “El río era totalmente un basural no han hecho nunca nada y el tiempo que yo he estado viviendo se mantuvo descuidado, pese a ello nunca pensamos que ocurriría el aluvión”, dijo. Salvatierra mencionó que de ahora en adelante el dragado del afluente será todos los años.

En tanto, se busca el financiamiento de 93 millones de bolivianos para ejecutar los proyectos de intervención para las torrenteras de Tiquipaya: Khora, T’ola Pujru y Chutakawas. “Estos son proyectos a mediano plazo y quisiéramos hacer la canalización con hormigón como lo han hecho en el municipio de Cercado”, adelantó.

Basurales

Las torrenteras se volvieron además depósitos de basura. Una visita por el río Khora reveló la gran cantidad de residuos que hay en este cauce. Botellas plásticas y de vidrio, bolsas, papeles, restos de comida y otros se encontraron en esta subcuenca. Incluso se sintió el olor de un animal muerto.

“En las inspecciones que hemos realizado con los vecinos hemos podido detectar que las torrenteras están llenas de basura y otros materiales que podrían hacer colapsar puentes que no tienen una gran altura”, apuntó.

A este aspecto, se suma la existencia de estructuras como ser tuberías de Misicuni que pasan por los cauces.

A pocos metros de la avenida Ecológica, sobre la torrentera Khora se encuentran al menos tres tuberías gruesas y a su alrededor hay una inmensa cantidad de basura.

El control en la zona es escaso y la basura se va acumulando. Por otro lado, la subcuenca Khora carece de medidas preventivas como gaviones y otras estructuras hidráulicas. A escasos metros de esta torrentera hay un distribuidor de gasolina, además de decenas de hogares. El peligro de un desborde del río es real y aún no se trabaja integralmente en los cauces.

5_6_me_2_lopezzzz.jpg Escombros siguen en el río Taquiña de Tiquipaya. CARLOS LÓPEZ

4 SITIOS EN RIESGO

Los cauces Taquiña, Khora, T’ola Pujru y Chutakawas carecen de un manejo integral y recursos para su intervención.

5_6_me_3_lopezzzzzzzz.jpg Vecinos vigilan trabajos de dragado del río a diario. CARLOS LÓPEZ

SEPA MÁS

Torrenteras llenas de plásticos y animales

Las torrenteras de Tiquipaya se encuentran llenas de bolsas y botellas de plásticas. Asimismo, se pueden encontrar animales muertos.

10 empresas limpian el río Taquiña

Diez empresas privadas se encuentran a cargo del dragado del río Taquiña, se prevé que entre dos a tres meses culmine esta labor. Se invirtieron 20 millones de bolivianos en este trabajo. En tanto, se requieren 93 millones de bolivianos para la intervención de otras tres torrenteras.

Vecinos se unen para construir sus gaviones

Ante el riesgo de un desborde por la falta de atención y recursos por parte de instancias gubernamentales, los vecinos de la torrentera Khora decidieron unirse para reunir piedras y construir gaviones sobre el cauce del río.

“Varios gaviones se han caído porque no han tenido el mantenimiento de agua y por la fuerza de ésta, entonces hemos dicho que como el mismo Estado está atendiendo al río Taquiña, nosotros como comunidad trabajemos en los gaviones”, informó el presidente de la Fundación Khora, David Ricardo Pérez

Acotó que los desastres registrados en el municipio de Tiquipaya “rebasaron las capacidades municipales” y, por ello, los vecinos tomaron la iniciativa de trabajar juntos.

“La misma Gobernación no tiene la capacidad de responder a estos hechos por eso la comunidad quiere colaborar en la prevención de riesgos”, comentó.

5_6_me_5_lopezzzzzzzz.jpg Basura acumulada en la torrentera Khora. CARLOS LÓPEZ

TRAS ALUVIÓN

Decenas de casas se levantan alrededor del río Taquiña

Alrededor del río Taquiña, se edifican los nuevos muros de las viviendas que resultaron afectadas por el aluvión registrado en febrero.

Mientras esto sucede, la maquinaria trabaja en el dragado. Los vecinos dijeron que algunas de las obras fueron paralizadas sin argumento a pesar de que se reconstruyen muros que ya existían antes del aluvión.

Las construcciones sobre la franja de seguridad se mantienen. Los vecinos insisten en quedarse en la zona, ya que dejar sus hogares significaría una pérdida económica irreversible. Reclamaron que el Viceministerio de Vivienda no colabore en estas afectaciones. “A mí sólo me dieron 20 bolsas de cemento y no me alcanzó, mi hijo perdió casi 22 mil dólares que debe al banco, en eso nada nos ha ayudado”, dijo un vecino, Ponifacio Rojas.

5_6_me_6_lopezzzzzzzz.jpg Edificaciones a escasos metros de la torrentera. CARLOS LÓPEZ

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Proyectos de intervención listos pero sin recursos

El secretario técnico de la Alcaldía de Tiquipaya, Cecilio Salvatierra, informó que se tienen listos tres proyectos a diseño final de intervención en las torrenteras Khora, T’ola Pujru y Chutakawa.

Sin embargo, dijo que estos proyectos se darían a mediano plazo, ya que no existen recursos garantizados.

En este caso se requieren 93 millones de bolivianos para ejecutarlos.

Entretanto, las torrenteras están descuidadas y no se tienen medidas de prevención aseguradas.

“En el tema de los gaviones estamos haciendo el requerimiento y trabajando con los vecinos para juntar piedras”, señaló Salvatierra pero no dio más detalles sobre otras medidas. En tanto, los dispensadores en el río Taquiña aún no fueron culminados y, según vecinos, hubo falencias en la obra.