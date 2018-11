Sivingani pide la destitución de un juez por liberar a presuntos “loteadores”

Cerca de un centenar de personas del Sindicato Agrario de Sivingani llegó ayer hasta inmediaciones del Palacio de Justicia, en calle Jordán esquina San Martín, exigiendo a las autoridades que destituyan al juez Vladimir Quiroz por “incumplimiento de deberes”, según declaró el abogado y víctima Ariel Rojas.

“Este juez sabiendo que los imputados no tienen trabajo, ni domicilio ni otro tipo de garantías los liberó, además existen actas de la Policía. Por eso, lo denunciamos por incumplimiento de deberes”, señaló Rojas.

Según relataron los afectados, el 19 de septiembre en la comunidad de Sivingani, cuando se desarrollaba una asamblea de los comunarios estos fueron emboscados por un grupo de personas que intentaba, en reiteradas ocasiones, tomar posesión de algunos terrenos en la zona.

Este hecho fue intervenido por efectivos policiales, quienes fueron rebasados, sin embargo lograron aprender a 19 personas con algunas armas contundentes, de las cuales cinco fueron imputados.

“En ese conflicto fueron decomisados machetes, cuchillos y otras armas blancas. Cuando nosotros vimos que estaban armados tuvimos que escaparnos todos y cuando vi a uno de mis compañeros caer quise ayudarlo y ahí me golpearon hasta dejarme casi muerto, me dieron 50 días de impedimento porque me fracturaron el cráneo”, señaló Rojas.

Sobre el hecho, el juez Vladimir Quiroz no quiso brindar ninguna opinión y fue excusado mediante uno de sus auxiliares.

Según el abogado Ariel Rojas, este hecho ya sería de conocimiento de las autoridades del Consejo de la Magistratura, quienes harán el seguimiento a este caso y al accionar del juez.

“La denuncia que hicieron los vecinos de Sivingani está siendo tratada por el responsable de la Unidad de Control y Fiscalización, el resultado se dará a conocer en relación al informe y ahí el Consejo”, señaló Delina Zurita, responsable del Consejo de la Magistratura.