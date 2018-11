Denuncian a Contreras por no tener título para ser secretario municipal

El concejal del MAS, Sergio Rodríguez, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde electo José María Leyes y el secretario Ejecutivo Alex Contreras. Esto por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.

Según el concejal, Contreras no cuenta con un título profesional, por lo cual no podía ser designado para cumplir las funciones de secretario ejecutivo. “Debía presentar el título en provisión nacional original y fotocopia, según el manual de funciones (…) Pedimos que se haga el mismo tratamiento que ocurrió con la exintendenta, que tampoco cumplía con el manual de funciones”, manifestó Rodríguez.

Por su parte, Contreras indica que no es necesario el título, sino la formación. “El requisito para ser secretario ejecutivo señala formación en periodismo, entre otros. Yo cumplo los requisitos desde que ingresé a la Alcaldía. Me llama la atención la actitud del concejal Vikingo, porque entiendo que se encuentra en esa fase de ‘delirium tremens’. No, no especifica (la necesidad de un título)”, manifestó Contreras. Agregó que ve un “afán protagónico absurdo”.