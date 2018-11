Roces entre Suárez y concejal por pago a empresas

El pago a las empresas que construyeron los seis escenarios deportivos para los XI Juegos Suramericanos son ahora motivo de tensión entre el concejal Sergio Rodríguez (MAS) y la alcaldesa suplente Karen Suárez (Demócrata).

El legislador reclama por la demora en la cancelación porque atenta contra las empresas. En tanto, que la Alcaldesa espera los informes de gestión.

“Yo creo que la Alcaldesa se está aplazando, sin duda alguna, no paga las planillas a las empresas constructoras, no paga las deudas, no quiere firmar, desconfía de todos y de esa manera no se puede trabajar”, señala Rodríguez.

En su descargo, Suárez manifestó que hasta la fecha ninguna de las obras cuenta con el acta de recepción definitiva, razón por la cual “no existe un solo cheque que esté sin firma” en su oficina sobre los pagos pendientes del municipio.

Además, Suárez señala que los técnicos del municipio realizan una revisión detallada a cada uno de los escenarios deportivos. Por ello, demoran las actas de recepción.

“Sino existe una planilla de entrega definitiva cómo es que se pueden realizar los pagos. Yo no soy la que elabora las planillas, las planillas las elabora el secretario de Infraestructura, vienen respaldadas con informes técnicos de los supervisores, de los encargados del proyecto. Esas planillas van a finanzas y ahí los revisan con sus analistas y verifican que esté todo en orden, que la obra exista y finalmente llegan a mi despacho”, explicó la Alcaldesa.

La Alcaldía tiene como saldo más de 46 millones de bolivianos por la construcción del centro acuático, el pabellón de gimnasia, el patinódromo de Coña Coña, el estadio de atletismo en la final de la avenida 6 de Agosto, el circuito de BMX en La Tamborada y el complejo de ráquetbol en Sarco.

Maternidad

Tras conocer que varias concejalas le enviaron sus felicitaciones por su embarazo, la alcaldesa Karen Suárez expresó que su maternidad no es un impedimento para trabajar.Dijo: “Creo que es importante indicar que como mujeres, siendo madres, estando embarazadas o enfermas, siempre hemos trabajado”. Lamentó ser víctima de acoso políti co.