Aprehenden a dos personas que ofertaban pastillas abortivas por Facebook

En un operativo realizado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendieron a dos personas que se dedicaban a comercializar e importar pastillas abortivas provenientes de Perú.

Los funcionarios policiales secuestraron 794 pastillas abortivas y 1.600 pastillas de diazepam.

El director departamental de la Felcc, Johnny Corrales, informó que Jhon Daivi C. M. (22) tenía en su poder 334 pastillas de pastillas Cytotec, mientras que Alejandro D. A. (26) fue sorprendido con 460 pastillas abortivas y 1.600 tabletas de diazepam (sedante usado por antisociales para cometer ilícitos).

“Estas personas están siendo acusadas por atentado a la salud pública”, explicó Corrales.

Por otro lado, la fiscal de turno Nelly Cossio señaló que no existe ningún delito por la comercialización de estas tabletas. “No hay víctimas. La Policía no hizo un operativo, sólo encontraron a una persona con estas pastillas. Investigaremos el caso, pero no vemos un delito”, expresó.

El jefe policial explicó que estas pastillas son comercializadas libremente a través de las redes sociales, sin prescripción ni control de un profesional.

“Las mujeres que ingieren estas pastillas pueden perder la vida”, dijo Corrales.

DATOS

Casos de abortos atendidos en la Felcc. De enero a la fecha, la Felcc atendió más de 15 casos de aborto por ingesta.

Falta de orientación en la ingesta. Por mala praxis, el aborto está considerado como la tercera causa de muerte materna.