Otra recién nacida es abandonada con una carta en Colcapirhua

“La persona que encuentre a la bebé le pido que por favor lo cuide, ya que nosotros no podemos tenerla, no es que no quisiéramos, sólo que no podemos”, dice una nota escrita en computadora que se encontró a lado de una bebé recién nacida abandonada en Colcapirhua el sábado en la madrugada.

Radio Patrulla 110 informó que la bebé fue encontrada en el barrio Martín Cárdenas. La abandonaron bajo un árbol cerca de una calle. Los vecinos llamarón a la Policía y la infante fue internada en el hospital Guillermo Urquidi.

La nota precisa que la lactante nació el 8 de noviembre en un domicilio y que su madre murió al dar a luz. La persona que escribió el mensaje indica que sólo pudo comprarle tres ropitas y un paquete de pañales, artículos con los cuales fue abandonada. “No me critiquen sé que hice mal al abandonarla a sus suerte en tanto frío y de noche, pero no tenía otra opción, espero que con su familia sea feliz”, finaliza el escrito.

El comandante de Quillacollo, Iván Luque, indicó que la lactante tenía una infección en el ombligo, porque en el cordón umbilical le pusieron un clip metálico.

OTRO CASO

El 16 de octubre fue encontrado otro recién nacido en unos matorrales cerca del colegio Max Fernández.

Estaba cubierto de hormigas, aún tenía el cordón umbilical y fue rescatado por los vecinos y la Policía.