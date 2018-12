Bazán: “Debemos ser buenos todo el año”

El rector de la catedral metropolitana de Cochabamba, Marcelo Bazán, pidió ayer en la misa de la mañana que todos los cochabambinos muestren la misma bondad y solidaridad todo el tiempo, y no sólo en la temporada de Navidad o Año Nuevo, con los “pobres que llegan de zonas alejadas de la ciudad” esperando recibir algo de generosidad de la población.

“El sueño de la Virgen María es que la luz llegue a esas realidades. Si salimos, veremos la cantidad de gente que está en las calles pidiendo limosna. Es porque hasta ahora no conocemos a Jesús. Muchos lo rechazaron y lo siguen rechazando. Es fácil para algunos poderosos alimentar la miseria para mantener los poderes en el mundo”, declaró Bazán.

Además, el sacerdote instó a todos los feligreses presentes a compartir con los necesitados más cosas que les sobran en casa, para que así la bondad se amplíe con los necesitados.

Otro detalle que abordó Bazán en la homilía fue la situación política “del mundo”, señalando que ésta está en mal estado por la falta de justicia.

“El sueño de la Virgen María es que las sociedades encuentres la justicia, llena de luz y no de mentiras. Cuántas personas están en las cárceles sin sentencia por cinco o 10 años. Ésa es la tiniebla que no quiere mirar a la luz porque no les conviene. La luz les demuestra lo podridos que están”, señaló.

El Rector de la catedral metropolitana también pidió a los jóvenes que tengan mayor respeto hacia sus padres, para que así no hagan sufrir a sus familiares porque “cuando un hijo no obedece a la mamá, hace sufrir su corazón. Cuando se equivoca, no tiene trabajo, se droga o es borracho”, declaró.

Bazán también hizo una comparación entre la justicia en los tiempos de Jesús y en los actuales, indicando que a Jesús lo persiguieron sin que tenga culpa alguna, “como pasa en la actualidad”.

En la parte final de la misa, el sacerdote invitó a las personas casadas a que renueven sus votos de la mano de la Iglesia.

“EL MEJOR REGALO ES LA ESPERANZA”

Marcelo Bazán pidió a la población que no intente calmar su conciencia con regalos en Navidad, debido a que algunas personas entregaron obsequios como muestra de su generosidad por las fiestas de fin de año.

“Seamos la luz de Belén, para llevar alegría y esperanza, pero también compromiso y responsabilidad para que el verdadero cambio en el mundo se dé en la justicia y la verdad” finalizó.