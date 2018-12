Vodka y singani, los tragos que más se adulteran por fiestas

La Intendencia y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) intensifican los controles de carne de cerdo y bebidas alcohólicas a pocos días de recibir el año 2019.

“Hemos tenido reuniones de coordinación con friales para que mejoren sus condiciones. Ahora toca el control. La jefatura de Defensa del Consumidor está haciendo controles todos los días, principalmente a bebidas alcohólicas”, explicó el intendente Antonio Ferrufino.

Agregó que en esta fecha aumenta la venta de bebidas alcohólicas adulteradas. Los tragos que más se modifican son el vodka y el singani.

“Son elaborados en turriles y luego inyectados en botellas. Esto también sucede con el whisky. Pero es muy fácil para el consumidor darse cuenta, porque están a mitad de precio”, alertó el intendente.

En tanto, una vendedora de bebidas alcohólicas, María Fernanda, explicó que en el caso de los tragos importados, la gente debe fijarse en el timbre de importación, que está en la parte de la tapa de la botella. En el caso de los productos nacionales, es importante verificar el sello del Registro Sanitario.

Carne de cerdo

Otro de los productos con los que se debe tener mucho cuidado al momento de comprar es la carne de cerdo, debido a que mucha gente cena lechón para recibir el Año Nuevo y también por el típico fricasé al amanecer.

“No sólo se controla a las comerciantes, sino también la gente particular que en estas fechas sale a vender. Se va a decomisar a todos aquellos que comercialicen sin el sello de la Intendencia”, dijo Ferrufino. Agregó que los compradores deben tener bastante precaución a la hora de adquirir este producto y fijarse que tenga el sello de la Intendencia.

“Se debe ver que la carne tenga un color rosado. El olor debe ser fresco y no como guardado o podrido. Además, no debe tener grumos o burbujas al momento de cortar”, explicaron las vendedoras del mercado Calatayud, en el centro.

CONTROLARÁN QUE CUMPLAN HORARIO

El intendente municipal, Antonio Ferrufino, señaló que también se hará controles de las fiestas en Cercado.

Se revisará que no tengan bebidas adulteradas, que no sobrepasen el horario de las 5:00 de la madrugada y que no haya presencia de menores de 18 años, informó Ferrufino.