Nuevo gerente de Semapa ocupó el cargo en la gestión de Castellanos

El alcalde suplente, Iván Tellería, presentó a Raúl Flores como nuevo gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa). Éste asume el cargo en reemplazo de Joaquín Antezana, quien presentó su renuncia. Flores es cuestionado por fungir el mismo puesto durante la gestión del exalcalde del MAS, Edwin Castellanos.

“En 2014 y 2015 estuve en el cargo de la gerencia general. Fue durante la gestión del alcalde Edwin Castellanos. Esto no es nuevo para mí, regreso al puesto después de casi tres años”, declaró la nueva autoridad.

Flores es ingeniero civil de profesión con especialidad sanitaria. Fue involucrado en el conflicto por el despido de 50 trabajadores, que generó daño económico a la institución.

También lo vincularon en el arreglo de contratos que hizo un exgerente, hecho denunciado en su momento por el expresidente del directorio, Sergio Coca.

A esto se suma que la relación entre Flores y el exalcalde del MAS llamó la atención de miembros del partido Demócrata, del cual es parte el alcalde Tellería. Expresaron que darán el beneficio de la duda y esperan que sea una buena decisión.

“Por lo poco que averiguamos, él estuvo dos años de gerente y no se hizo nada en Semapa. Llama la atención que sea gente que trabajó en la gestión del MAS. Él (por Tellería) dijo que iba a recurrir a los mejores técnicos, pero me da la impresión que una exautoridad que ya ha estado en la gerencia y no ha podido satisfacer las necesidades no es un buen perfil para el cargo”, declaró el asambleísta Demócrata, Freddy Gonzáles.

Según comentó uno de los funcionarios más antiguos de la empresa descentralizada, Marcelo Rojas, esta designación genera inquietud en algunos trabajadores y seguidores de Demócratas, principalmente porque Flores trabajó con el MAS.

“Lo sacaron de la empresa porque era amigo de José Antonio Aranibar, que estaba haciendo contratos con algunas empresas. Se presentaron las denuncias, pero no se comprobó nada. Algunos Demócratas le tienen bronca porque trabajó en la gestión del MAS”, declaró el funcionario.

Varias fuentes cercanas al entorno de Semapa señalaron que ante Auditoría Interna se presentaron denuncias en contra de Flores, sin embargo, no se emitieron resultados o no comprobaron las ilegalidades. Esta situación no fue bien vista por el asambleísta departamental Freddy Gonzales.

“Sabemos que él (Raúl Flores) tiene varias denuncias, pero lamentablemente cuando se denuncia a cualquier funcionario vinculado a la gestión del MAS las autoridades no hacen nada. El Ministerio Público deja pasar el tiempo y muchas cosas quedan en el olvido. Un claro ejemplo, es lo que pasó con el jefe de este gerente, Edwin Castellanos”, dijo Gonzáles, refiriéndose al caso del puente colapsado en la avenida 6 de Agosto.

12 años en Semapa

El nuevo gerente general de Semapa, Raúl Flores, tiene 42 años y trabaja hace 12 en la empresa. En su posesión dijo que comenzó en 2006 como inspector de obras, luego pasó a ser ingeniero de proyectos, en 2008, posteriormente fue gerente de operaciones.

Con el tiempo, pasó al área de mantenimiento de redes y alcantarillado. Luego, volvió a la gerencia de operaciones. Finalmente, en 2014 y 2015 fue gerente general a.i. de Semapa.

Los proyectos que tendrán prioridad para Flores y para la empresa que dirigirá serán los referidos a “garantizar el abastecimiento de agua potable a la zona sur sin descuidar otros sectores”, manifestó.

"Una de las prioridades, no sólo mía sino también del Alcalde, es hacer los esfuerzos para prestar el servicio de agua potable en la zona sur. Entiendo que se comenzaron algunas obras en ese sector". Raúl Flores. Gerente de Semapa

FLORES: “DARÉ CONTINUIDAD A LAS DENUNCIAS HECHAS”

REDACCIÓN CENTRAL

El nuevo gerente de Semapa, Raúl Flores, anticipó que dará continuidad a las denuncias realizadas por el exgerente Joaquín Antezana. Manifestó que éstas fueron realizadas a título institucional, por tanto, se dará continuidad a los procesos para determinar la responsabilidad del exgerente Gamal Serhan en el caso Medidores.

“La querella fue presentada como institución. Lo que corresponde es seguir adelante con este tema y coadyuvar para que la justicia determine si existe o no responsabilidad y plantee algunas sanciones si corresponde”, dijo Flores.

Semapa presentó un informe de la Unidad de Transparencia de la empresa ante la representación departamental, en noviembre de 2018. Mientras, en diciembre se querelló por irregularidades en la compra de medidores.