Tellería incorpora a su gente de confianza al gabinete municipal

Ocho nuevos secretarios municipales fueron posesionados esta mañana como parte del nuevo gabinete que acompañará la gestión del alcalde suplente temporal, IvánTellería.

Luis Mario Olguín Zabalaga, que hasta hoy llevaba el mando de la Secretaria de Asuntos Jurídicos, asumirá como secretario general del municipio. En el discurso de la posesión Olguín, en representación del gabinete, agradeció la confianza de Tellería y aseguró que la tarea de esta nueva gestión es trabajar al servicio de la población y reconstruir la imagen del municipio.

Mientras que Rafael Sainz Siles, expresidente del Colegio de Arquitectos, que ocupará la titularidad de la Secretaría de Planificación, aseguró que centrará sus esfuerzos en avanzar con los proyectos de educación y salud. "No he venido a hacer política ni a defender a los Demócratas ni a criticar a los masistas, yo soy cochabambino neto y he venido a trabajar", manifestó.

En tanto, Silvia Paz Mendoza fue posesionada como la nueva Secretaria de Asuntos Jurídicos y Ramiro Guillen Vargas como Secretario de Desarrollo Sustentable.

Roxana Neri deja el mando de la Secretaría de Cultura que desde ahora será ocupado por Ruth Rodríguez Valdivieso. Rodríguez es administradora de empresas y fue invitada por la concejal Rosmery Llusco. En cuanto a su experiencia refirió que estudió en el Instituto Laredo y fue parte del coro municipal.

En tanto el exsecretario de Salud, Enrique Torrico, que durante los últimos meses de la crisis municipal fue subalcalde de la Comuna Adela Zamudio, volvió a ocupar su cargo en el gabinete municipal.

Finalmente Juan Liborio Terrazas Claros ocupará desde hoy la cabeza de la Secretaría de Infraestructura, en reemplazo de Carlos Abasto y Cesar Navarro mantendrá la dirección de la Secretaría de Gobernabilidad.

Ante estos cambios Tellería manifestó que los cambios se hicieron en base a un diagnóstico realizado durante el último mes de gestión. "Quiero aclarar que ha sido una decisión enteramente personal y la gente que va a estar a mi lado tiene que trabajar con confianza plena hacia mi persona", manifestó.

El secretario ejecutivo, Alex Contreras mantendrá su cargo a pesar de las observaciones de concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS).