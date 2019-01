La UMSS tuvo dos conflictos con violencia y detenidos en menos de una semana

Dos conflictos, con distinto pliego petitorio, vivió esta semana la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Estos problemas resultaron en dos universitarios detenidos de Odontología el martes. En tanto, en Economía, los estudiantes tomaron la Unidad Tecnológica de Información (UTI) como medida de presión ayer.

En el primer conflicto, los universitarios exigían la apertura de los cursos de nivelación (verano). Ayer, la exigencia era el desdoble de algunas materias en las que presuntamente habría hacinamiento.

“Estamos pidiendo que se respete lo que es de nosotros, la autonomía universitaria y el cogobierno. El 31 de diciembre vino la gente del decano y destruyeron nuestro centro de estudiantes”, dijo el consejero universitario, Fidel Escobar.

Al respecto, el decano Elmer Pérez declaró que él no tiene ninguna relación con las acusaciones que hacen los universitarios. Agregó que la raíz del problema es la pugna interna entre los estudiantes por dirigir el centro de estudiantes.

“Creen que el otro frente es mío y yo no tengo frente y menos de estudiantes. No me interesa, porque yo hago academia en la UMSS”, dijo Pérez.

Cerca del mediodía llegaron hasta la Facultad de Economía estudiantes de Odontología y Derecho. Piden la salida del rector Juan Ríos, por presunta violación a la autonomía universitaria.

DOS FRENTES EN CONTADURÍA PÚBLICA

Dos grupos de universitarios se enfrentan por la titularidad del centro de estudiantes de Contaduría Pública. Ayer estuvieron a punto de llegar a los golpes cuando hacían conocer sus posturas en el patio de Economía