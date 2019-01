Prohibiciones y requisitos para la inscripción escolar

El lunes inicia la inscripción de 538.000 estudiantes del sistema educativo regular en Cochabamba. El proceso para los estudiantes antiguos es automático y sólo los alumnos nuevos deben ser matriculados.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) indicó que los estudiantes nuevos que se incorporan al sistema educativo cada año corresponde al 4 por ciento. “Ese es el crecimiento de la población estudiantil”, indicó el director de la DDE, Iván Villa.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La Resolución Ministerial 001 que norma la gestión educativa determina que la inscripción de los estudiantes que fueron admitidos en la preinscripción es inmediata. Sólo los alumnos de prekinder, kínder, primero de primaria y primero de secundaria deben ser inscritos el 14, 15 y 16 de enero, en cambio los que se cambiarán de unidad educativa deben presentarse el 17 y 18 de enero.

En este proceso está prohibido hacer cola en los establecimientos educativos, cobrar por la inscripción o rechazar al estudiante por tener bajas notas.

Los requisitos para inscribir a los estudiantes de primaria e inicial son el certificado de vacunas, carnet de identidad o certificado de nacimiento. En cambio para los de secundaria sólo se requiere la cédula de identidad y la libreta de la gestión pasada.

Villa explicó que la inscripción de estudiantes nuevos que tengan hermanos en la unidad educativa es automática. Si todavía hay cupos se debe admitir a los que viven en la zona y finalmente a los que sus padres trabajen por el lugar.

El director de la DDE explicó que si no hay cupos en las unidades educativas de renombre, los alumnos pueden ser inscritos en otras unidades educativas.

Aseguró que hay cupos en varios colegios y que incluso 19 unidades educativas están en riesgo de cerrar en Cercado I por no contar con la cantidad suficiente de escolares. “Estas no están cumpliendo con la relación de maestro estudiante. Así que los espacios para recibir a nuevos estudiantes los tenemos, que no se preocupen los padres”, dijo.

En 2018 se graduaron 37.000 bachilleres.

El Ministerio de Educación realizó en esta ciudad la Reunión Nacional de Inicio de Gestión Educativa 2019. La actividad contó con la participación de más de 500 autoridades educativas del sistema educativo plurinacional.

En esta reunión se entregó la Resolución Ministerial 001/2019, que rige la gestión educativa de este año.

Padres rechazan el alza de 4% en las pensiones

Después de que la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) y el Ministerio de Educación acordaron elevar las pensiones de los colegios privados en un 4 por ciento, la Junta de Padres de Familia Andecop expresó ayer su desacuerdo con la decisión.

Los padres no querían que se aumenten las pensiones sin una auditoría en las unidades educativas, en cambio los colegios privados consideran que es insuficiente el incremento para cumplir con todas sus obligaciones.

“Lamentablemente, un año más nos están sorprendiendo con este tipo de anormalidades, con este tipo de negociaciones que hacen el Ministerio de Educación y Andecop”, dijo a ANF José Antonio Pereira, presidente de la Junta de Padres.

El representante indicó que los padres de familia se opusieron al incremento y por el contrario solicitaron auditorías a todos los colegios particulares, porque hacen cobros adicionales a las 10 pensiones por gestión.

La Andecop solicitó un incremento del 5 por ciento, por lo que el presidente de la filial Cochabamba de esa organización, Genaro Durán, indicó que no estaban conformes con la determinación.

Detalló que el sector no pudo pagar el segundo aguinaldo y tienen gastos administrativos que cumplir. “Hay un déficit histórico en la pensiones, vamos a tener que inscribir con ese porcentaje”, dijo.

En el departamento hay 80 establecimientos privados.