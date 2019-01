Investigan presunto favorecimiento en Semapa

El directorio del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) pidió que Asesoría Legal emita un informe sobre presuntas irregularidades que habría cometido el exgerente de Semapa Joaquín Antezana. Según se conoce, permitió que una empresa vinculada a un familiar se adjudicara contratos.

“El directorio ha tomado conocimiento y hemos pedido un informe legal para no incurrir en algún error en este tema. Es probable que hoy (ayer) presenten el informe y el jueves lo analizaremos en la reunión del directorio”, señaló el director de profesionales, Rolando Torrico.

La empresa D.S.R.L., de propiedad de un familiar en segundo grado de Antezana, se habría adjudicado la provisión de material de PVC mediante la firma de dos contratos, según denuncias de miembros y exmiembros vinculados a Semapa. Indican que esta conducta es sancionada por el artículo 43, inciso f, del Decreto Supremo 181, sobre los impedimentos de familiares hasta tercer grado de consanguinidad.

Al respecto, el exgerente señaló que él mismo puso a conocimiento del directorio su parentesco luego de su nombramiento. Presentó una carta dirigida al entonces presidente, Eduardo Galindo. Además, emitió una Resolución Administrativa, con la cual delegó funciones en los contratos que surgieran durante su gerencia con la empresa ahora cuestionada.

“Anuncié al directorio y le pedí al abogado que me diga cómo hacer, porque no podía decirle (a D.S.R.L.) que no pueden ofrecer sus productos a Semapa, porque ellos trabajan con la empresa hace mucho tiempo. Ahí me recomendaron que me aparte de conocer esos contratos y eso hice con la Resolución Administrativa”, dijo Antezana.