Ración sólida del desayuno y la mochila demorarán en llegar a los estudiantes

La ración sólida del desayuno escolar y la mochila demorarán en llegar a las manos de los estudiantes este año. Sólo la ración líquida y la fruta están garantizadas desde el primer día de clases.

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, informó que la raciones líquida y sólida están garantizadas, pues ya se adjudicó a la Asociación Accidental Unidos por la Nutrición, conformada por PIL, ILVA y LacteosBol.

Esto no ocurrió con la ración sólida, que no se adjudicó porque las empresas no cumplían con los requisitos. Ya se volvió a publicar en el Sicoes para contratar a la empresa lo antes posible.

“Seguramente no la vamos a tener desde el primer día. Estimamos que va a demorar unos 10 días más”, informó Rivero.

Mientras, se entregará a los estudiantes los productos lácteos: leche saborizada, con cereales como quinua y amaranto, además de yogurt y otros derivados.

La inversión para el desayuno escolar es de 59 millones de bolivianos, agregó.

Mochila escolar

La mochila y el material escolar también tendrán que esperar hasta mediados de año.

Rivero informó que recién se iniciará el proceso de contratación, porque se busca transparentar.

AMBOS PROGRAMAS TUVIERON DENUNCIA

La mochila escolar y el desayuno fueron denunciados ante la justicia por irregularidades en su compra y adjudicación. Ahora, ambos procesos se retrasaron, pues la instrucción era llevarlos a cabo con la mayor transparencia posible.