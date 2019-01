Ruido e inseguridad inquietan a vecinos del Parque de la Familia

A más de tres años de la inauguración del Parque de la Familia, un centenar de vecinos de la OTB Parque del Niño denunciaron constantes problemas que la Alcaldía no resuelve de manera definitiva. Ruido, comercio y congestión vehicular son algunas de las dificultades.

“El nivel de molestia ha llegado a tal punto que algunos miembros del directorio y vecinos plantearon la posibilidad de que se cierre”, advirtió el presidente de la OTB, Mario Lino.

El representante explicó que el lugar era tranquilo, al ser una zona residencial, hace cinco años. Sin embargo, en la actualidad se convirtió en un espacio ruidoso, donde proliferan comerciantes informales y casi a diario se produce algún hecho delictivo, a consecuencia de la excesiva afluencia de usuarios que llegan al sitio de esparcimiento.

“El fin de semana la situación nos rebasó. Hasta donde sabía, el parque es para que gente venga de disfrutar de un espectáculo de agua y luz. Pero al ingresar vimos que armaron un escenario donde los asistentes gritaban y quien lo hacía más fuerte recibía un regalo”, contó Lino.

Agregó que las familias llegaron hasta las boleterías con la firme intención de bloquear, pues no podían descansar por la bulla en el lugar.

Romy San Miguel, otra vecina, comentó que en reiteradas oportunidades enviaron notas. También se reunieron con funcionarios de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emvra) y la Subalcaldía Adela Zamudio para resolver el tema de la contaminación acústica, pero no tuvieron éxito.

El fracaso se debe a que se llega a un acuerdo con los administradores, pero a los meses los cambian y nuevamente deben peregrinar por las oficinas para ser escuchados.

“Soy audióloga y por eso he podido participar en las mediciones que realizó el personal de Medio Ambiente de la Alcaldía. Los niveles llegan hasta los 130 decibeles fuera del parque, cuando lo aceptable por la Organización Mundial de Salud (OMS) es de 60”, manifestó.

La especialista cuestionó que los funcionarios hayan verificado los niveles de sonido al interior del parque cuando el problema se presenta en las viviendas. Los vecinos observan que los parlantes tienen la capacidad de generar ondas expansivas fuera.

“Prácticamente tenemos que cerrar las puertas y ventanas para amortiguar un poco el impacto del ruido. Los fines de semana y en feriado es peor, sentimos que los vidrios se romperán en cualquier momento”, relató María Estela Granda, una vecina.

Comercio informal

El crecimiento del comercio informal, en el ingreso principal del Parque de la Familia, es otro tema que preocupa a los vecinos. Reclaman porque dejan basura en las calles y crean aglomeración de personas, que son aprovechadas por delincuentes para robar celulares y objetos de valor a los visitantes.

“Pese a que hay una norma que establece que en el Parque del Niño, el antecesor, no se debería permitir que se asienten vendedores, esto no se respeta. Hay un horario que dice en el reglamento. Establece que la atención es de 15:00 horas a 22:00 horas, pero muchas veces no se cumple ni esto”, acotó Lino.

San Miguel explicó otro aspecto molestoso para ellos. Indican que cuando hicieron conocer sus quejas, la administradora del lugar y los trabajadores los trataron mal y señalaron que al interior pueden realizar cualquier tipo de actividad.

Inseguridad

Los casos de atracos y robos aumentaron en barrio Parque del Niño. El dirigente afirmó que pidieron la instalación de cámaras de seguridad a los responsables del espacio recreativo. Aún no tienen respuesta al respecto.

En el lugar, se verificó que hay dos cámaras que fueron instaladas por la Alcaldía de Cochabamba. Pero están sin funcionamiento.

Caos vehicular

La falta de un parqueo para visitantes generó que mucha gente estacione sus vehículos en las aceras de las viviendas de los vecinos. Contaron que en reiteradas oportunidades tuvieron que exigir el desalojo para poder sacar sus autos.

Agregaron que enviaron una carta a Movilidad Urbana para que haga controles, pero no tuvieron respuesta alguna. El director técnico de Emavra manifestó que están dispuestos a escuchar a los vecinos.

RECLAMAN POR FALTA DE GUARDIAS

El presidente de la OTB Parque del Niño, Mario Lino, señaló que en dos ocasiones se produjeron atracos, pero las cámaras de seguridad de la zona no funcionan.

“En reiteradas ocasiones han robado a la gente. En una oportunidad llamamos a la Policía, pero tardaron media hora en llegar. Era un robo con arma de fuego, había mucha tensión, pero no hicieron nada los del parque. Hemos pedido muchas veces que intervengan, pero no nos hacen caso”, manifestó.

Relató que en dos oportunidades dos menores sufrieron el robo de sus celulares.

CRECE COMERCIO INFORMAL EN LA VÍA

Cerca de una veintena de comerciantes prácticamente tomaron el ingreso a las conocidas aguas danzantes, pese a que Emavra instaló barras metálicas.

Vecinos denunciaron que existen carros ambulantes que arman sus puestos de venta. Esto sin dar importancia a la existencia de normas municipales que lo prohíben.

Los fines de semana y feriados son los días más críticos, comentaron los vecinos.

Criticaron la ausencia de la Intendencia. Indican que no vieron controles en meses.

RECLAMOS

12 de julio de 2018. La directiva de la OTB Parque del Niño envió una nota al exsubalcalde Enrique Torrico. Reclamaron falta de mejoras en iluminación led. Señalaron que, por las penumbras, aumentó la inseguridad y solicitan implementar nuevos focos.

12 de julio de 2018. Residentes pidieron al secretario de Movilidad Urbana, Evert Rojas, ejecutar el proyecto de señalización y semaforización de la avenida Pedro Domingo. La finalidad era reducir los accidentes de tránsito. Recordaron que los trabajos resguardarían la integridad física de los visitantes del parque.

15 de agosto de 2017. En una misiva dirigida al

exsubalcalde, Alberto Arce, los residentes denunciaron que, a casi dos años de la inauguración del espacio de recreación, la inseguridad aumentó. Lo mismo ocurrió con la congestión vehicular y la contaminación acústica.

9 de marzo de 2016. En una nota enviada a la subalcaldesa de aquel entonces, Roxana Nery, reclamaron el uso abusivo que realizan algunos visitantes de sus aceras al convertirlas en parqueos de movilidades.

PUNTOS DE VISTA "Solicitamos el incremento de las medidas de seguridad, dentro y fuera del parque. El control estricto del tema del sonido, porque ése es un problema y que se cumpla la norma respecto a los comerciantes". Mario Lino. Dirigente "Nos vienen prometiendo muchas cosas, pero ninguna han cumplido. Uno espera descansar el fin de semana, pero eso es casi imposible. La música se escucha igual dentro y fuera del parque. Es una falta total de respeto al vecindario". María Estela Grandy. Vecina "Todos los requerimientos que hicieron se les atendió. Hay cosas que exceden a nuestro control, como el tema de los comerciantes, pese a que nos esforzamos y enviamos personal para que no vendan". Roger Beltrán. Director técnico Emavra "No entiendo por qué tienen que subalquilar. Otra vez los decibeles están fuera de control. El anterior administrador colaboraba, pero como cada rato cambian no hay caso de solucionar el problema". Romy San Miguel. Vecina

VECINOS AMENAZAN CON BLOQUEOS Y CIERRE

REDACCIÓN CENTRAL

Cansados de esperar una respuesta favorable por parte del municipio y de Emavra, los vecinos del Parque de la Familia advirtieron que solicitarán una audiencia pública al Concejo Municipal. En caso de no ser escuchados, procederán a bloquear el ingreso a las aguas danzantes.

“Hemos hecho todas las gestiones personalmente, nos hemos reunido con los administradores, pero, lamentablemente, no han respondido como esperábamos”, expresó el presidente de la OTB, Mario Lino.

“La norma establece, por ejemplo, que ningún comercio debe establecerse en el ingreso, pero vemos que están haciendo caso omiso y eso no está bien”, acotó.

El director técnico de Emavra, Roger Beltrán, sostuvo que espera la llamada de los vecinos para colaborar en la solución.

ANUNCIAN ATENDER QUEJAS Y MEJORAS EN EL PARQUE

REDACCIÓN CENTRAL

El gerente técnico de Emavra, Roger Beltrán, adelantó que realizan estudios para implementar nuevos juegos en el Parque de la Familia, porque la cantidad de visitas disminuyó significativamente .

“Estamos pensando implementar variedad de juegos modernos. De lunes a viernes llegan cientos de personas. En época alta logramos recibir a por los menos mil personas”, manifestó.

Dijo que se trabaja en atender los requerimientos de los vecinos.

“Hemos colocado 30 plantas ornamentales y algunas bancas para que la gente que llegue al parque esté más cómoda”, dijo.

Asimismo, expresó que se adecuó el sonido por las quejas y se cambió la ubicación de los parlantes de música.

Finalizó asegurando que están dispuestos a recibir las observaciones.