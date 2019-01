Eduardo Galindo: El alcalde Leyes ha estado protegiendo a Luz Rojas

COCHABAMBA |

El exsecretario de Desarrollo Sustentable Eduardo Galindo, se refirió al informe de la Contraloría General del Estado que lo conmina a él, junto a otras tres personas, a devolver 411.205 bolivianos por la designación ilegal de la exintendenta Luz Rojas.

Galindo señaló que el informe es incompleto, defendió su accionar cuando ejercía como funcionario municipal y arremetió contra el alcalde José María Leyes: “Ha estado protegiendo a Luz Rojas todo este tiempo”.

“Todos ustedes saben, se ha visto, es el alcalde Leyes, lastimosamente que ha estado siempre en un proceso de protección de ella, está en todos los videos”, manifestó Galindo, en una entrevista con la red ATB.

El documento de la Contraloría observa que Rojas no contaba con título profesional ni experiencia laboral para asumir el cargo. También señala a Leyes, Galindo, y una funcionaria como personas responsables de la designación, por lo que tienen que reparar el daño junto a la exintendenta y devolver los sueldos que cobró en los tres años de trabajo.

Galindo señaló que el Ministerio Público reconoció en la imputación que la exintendenta entregó documentación falsa para el procedimiento de su contratación y no era parte de su trabajo verificar, ni recibir documentación de los funcionarios que trabajaban en su secretaria.

El funcionario aseguró que recibir la denuncia de que estos papeles de Rojas eran falsos, remitió el caso a la oficina de recursos humanos y a la unidad de transparencia de la Alcaldía.

“Soy yo quien la destituye porque no cumple. No es que me caiga mal, simple y llanamente no cumple, yo hago mi trabajo”, añade.

Galindo también dijo que recibió ataques en las redes sociales desde que salió a la luz este caso. “Entren a mi Facebook, ahí me insultan, me mandan mensajes a mis amistades hablando un montón de canalladas y eso es porque me he enfrentado a un grupo mafioso”.

Galindo dijo que realizará sus descargos respectivos para apelar el informe de la Contraloría.