Vikingo denuncia posible falsedad en documentos de Contreras

El concejal del MAS, Sergio Rodríguez, informó que pidió informes a diferentes instituciones que acrediten la legalidad de los documentos del secretario Ejecutivo, Alex Contreras. Señaló que identificó irregularidades en la libreta de redención militar y el diploma de bachiller.

En el caso de la libreta, indicó que este documento se tramita a los 21 años, pero Contreras lo habría obtenido a sus 20 años. Además, la fotografía no cumpliría con los requisitos que exige el servicio militar.

En lo referido al diploma de bachiller, Rodríguez identificó que la foto tiene un sello que no se completa en la hoja. Por lo cual observa la posibilidad de que sea falso.

"Hemos pedido la certificación de la libreta de Contreras. Además, visitamos al director departamental de educación para que también informen si el diploma de bachiller no es falso", agregó.

Por su parte, Contreras dijo que su libreta militar y su diploma de bachiller son auténticos. Descartó asumir medidas legales contra Rodríguez por difamación y dijo que el concejal no cumple con sus funciones y se dedica a acosarlo constantemente.

“Yo he sido servidor público, he sido vocero de Gobierno y nunca antes he tenido problemas por esta mi libreta de servicio militar que es la original, que es evidentemente de redención pero que no es falsificada (...). Para mi es una pérdida de tiempo responderle a Vikingo (Sergio Rodríguez)”, afirmó Contreras.

Contreras presentó el Decreto Municipal 034215/2015 de marzo de 2015. “Fue promulgada en marzo de 2015. Mientras, nosotros ingresamos en junio. Es un decreto de la pasada gestión”, indicó.

El Secretario explicó que este decreto no establece los requisitos para ocupar el cargo de secretario ejecutivo. Indicó que sólo señala la necesidad de formación en periodismo, ciencias sociales o políticas, pero no exige un título en provisión nacional.